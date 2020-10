Hay que abrir una discusión sobre minería de oro hecha por multinacionales: César Gaviria

La comisión del Partido Liberal encargada de analizar el tema de minería en el Páramo de Santurban llevó a cabo una reunión en la que participaron congresistas, el exmagistrado Manuel José Cepeda y el exministro Manuel Rodríguez Becerra.

Durante la cita, el expresidente César Gaviria aseguró que hay que ir más allá y abrir un debate nacional sobre la minería de oro hecha por multinacionales en el país.

Lea en La W: Somos responsables de la muerte de Gómez, dejen de buscar ahogado aguas arriba: Timochenko

"Hay que plantear el tema general de una vez. Hay que abrirla a toda la minería de oro hecha por multinacionales a ver qué carajos está pasando con eso. Creo que ahí no hay mayor beneficio. Manuel comentaba una cosa: en zonas donde ha habido minería de oro no queda nada, absolutamente nada. Esta gente no genera ni empleo", aseguró el director del Partido Liberal.

Le puede interesar:

Gaviria y Cepeda señalaron la necesidad de proteger no solo los páramos sino todas las fuentes de agua de la minería en Colombia.

"El problema no es que lo hagan en un páramo, el problema es que no lo pueden hacer cerca de ninguna fuente de agua", añadió Gaviria.