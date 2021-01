Hay que identificar y no seguir a los imitadores de Trump en el país: Eduardo Cifuentes

Luego de los actos violentos perpetrados este miércoles, en donde simpatizantes del presidente estadounidense Donald Trump invadieron el congreso de ese país, el magistrado Eduardo Cifuentes señaló que hay que identificar y no seguir a quienes (él considera) replican la filosofía política de Trump en Colombia.

"Tanto la paz como la democracia no son derogables. Para que no sean frágiles es necesario identificar y no seguir a personajes como Trump y sus imitadores en Colombia" indicó el presidente de la Jurisdicción.

Además, mostró su respaldo público al presidente electo Joe Biden.

"Es la hora de despertar la conciencia de apego por la democracia, la paz y la verdad. Nuestro apoyo y reconocimiento a Biden y al congreso norteamericano" manifestó el magistrado Cifuentes.