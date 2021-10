Héctor Abad Faciolince no se refirió a los embajadores de Colombia como “sicarios”

Una entrevista al escritor y periodista Héctor Abad Faciolince se volvió tendencia luego de pronunciar duras críticas al Gobierno de Colombia. Durante una conversación para El Diario de España, compartió fuertes frases que acapararon los titulares de los medios de comunicación.

Una de las más controvertidas fue cuando supuestamente se refirió a los embajadores de Colombia con la palabra “sicarios”. Dicha frase fue revelada en la entrevista cuando contó una anécdota en un festival de literatura en Grecia.

En ese entonces su presencia no fue bien vista y hasta la embajadora de Colombia en Italia de ese entonces llamó al cónsul para reclamarle por la invitación.

“El Gobierno de Colombia tiene unos embajadores del nivel de los soldados profesionales”, dijo Héctor Abad Faciolince.

¿Qué dijo realmente en la entrevista?

Se desató una polémica porque en la versión inicial publicada por el medio se hablaba de la palabra “sicarios”. Ahora se supo que todo se habría tratado de un error de interpretación durante la entrevista.

“En la primera versión, esta declaración de Héctor Abad Faciolince decía “sicarios” en lugar de “soldados profesionales” debido a un error de interpretación de la periodista. Se ha realizado este cambio y además se ha introducido posteriormente a la publicación la siguiente pregunta aclaratoria para que el escritor pudiera explicar con más detalle a qué se refiere con la comparación”, dice en la corrección del medio.

Precisamente más adelante Faciolince explica su comparación. Lejos de tratarse de una referencia a la violencia como algunos pensaban, quería expresar su opinión sobre la educación de esos funcionarios.

“En el Ejército de Colombia se les da (a los soldados) muy mala formación porque acababan siendo mercenarios cuando se jubilan. A los políticos a los que me refiero, los embajadores, que no son diplomáticos de carrera sino diplomáticos a dedo designados por el presidente, tienen una formación que no es adecuada. Y, como la de los soldados, la formación es mediocre”, dijo el escritor.

Después de la corrección también se modificó el titular de la entrevista que desató todo tipo de comentarios y que puede leer en este enlace.