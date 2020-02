Incendio en Caño Cristales es un atentado contra la humanidad: Defensoría

Como una tragedia para la humanidad calificó la Defensoría del Pueblo lo que está sucediendo con cientos de hectáreas de naturaleza, en la Serranía de La Macarena, en el sector del Caño Cristales, en donde fue provocado un incendio por desconocidos, luego de un operativo militar que se dio para recuperar un sector del Parque Nacional Tinigua, que era usado por las disidencias para cultivar coca.

Le puede interesar: Se agrava la situación de orden público en la Macarena, Meta



La Defensoría, en un mensaje de Twitter, señaló que “se exceden todos los límites. El incendio provocado contra la Serranía de la Macarena a la altura de Caño Cristales es un atentado contra la humanidad. La @DefensoriaCol condena enfáticamente este hecho y requiere toda la acción estatal para detener su marcha”.

La conflagración estuvo activa durante toda la noche del sábado y tan sólo, según se informó desde la región, fue controlado cerca de las cinco de la mañana del domingo. Por el momento no hay un reporte de cuántas especies se afectaron y el impacto real del incendio.



Una delegación de la Defensoría ya se encuentra en El Rubí, ubicado entre San Vicente del Caguán y La Macarena, en donde se han dado los enfrentamientos de la comunidad con las tropas del Ejército que hicieron el operativo de recuperación de la región. La Defensoría media con los campesinos para que devuelvan sano y salvo a un soldado que fue retenido desde el sábado.



Además de un comunicado la Defensoría señaló que “compremos la situación compleja que se presenta en las veredas El Rubí, El Tapir y Aires del Meta, en límites entre La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá), determinada por condiciones estructurales de pobreza y abandono institucional, presencia de actores armados y conflictos territoriales y del medio ambiente por ser una zona de parques naturales”.



Por su parte el procurador Fernando Carrillo se pronunció en la misma red social y expresó que: He ordenado al Procurador Delegado para asuntos Ambientales instaurar una denuncia penal y constituirse en representante de la naturaleza como víctima, para que se investigue si hubo manos criminales en el incendio en Caño Cristales en la Serranía de La Macarena.



Planteó además que "este tipo de incendios hace parte de un perverso método, que busca degradar categorías de protección ambiental en territorios estratégicos de importancia ecológica, para conseguir licencias de uso. La ilegalidad no puede ser la puerta de entrada a la explotación del suelo".



El alcalde de La Macarena, Meta, Herminso Cárdenas, señaló el sábado en la noche un grupo de protestantes “se metieron a Caño Cristales, acaban de dar la orden de cerrar la vía entre San Vicente del Caguán y La Macarena. Se formó la grande aquí en La Macarena, se formó la verraquera. Al parecer dieron la orden de prenderle candela a Caño Cristales”.



Los problemas iniciaron desde la mañana del sábado cuando un grupo de campesinos de la región se enfrentaron con militares que llegaron para apagar el incendio, en el cacerio de El Rubí. Incluso fueron recibidos a tiros, según indicó el alcalde.



El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, aseguró que se dio una asonada contra los uniformados que estuvieron en la zona y que incluso secuestraron a un soldado.



Ese sector de la Sierra de La Macarena tiene presencia de las disidencias de las Farc, las cuales serían las autoras de los incendios que se han dado en los últimos días. En la zona opera alias 'Gentil Duarte'.