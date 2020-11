Informe revela que 218.060 soldados y sus familiares fueron víctimas de desplazamiento

En un informe presentado por las Fuerzas Militares a través del Comando Conjunto de Transición con apoyo de Suecia y Jaime Arteaga a la Comisión de la Verdad, al que La W tuvo acceso, se estableció que el desplazamiento forzado dejó 218.060 víctimas en el Ejército (entre soldados y sus familiares).

El grupo que aportó un mayor número de afectados fue el de los soldados profesionales, quienes junto con sus familias suman 212.903 víctimas, seguidos por los suboficiales y sus familias con 2.207 desplazados y los soldados bachilleres con una cifra de 2.191 afectados.

La gran mayoría de los casos (158.865 del número total) se presentaron antes de que los soldados ingresaran al Ejército, por lo que una de las hipótesis del estudio es que se enlistaron luego de ser víctimas de desplazamiento, buscando una mejor calidad de vida.

Los años en donde el desplazamiento forzado contra los militares y sus familias presentó un mayor porcentaje fue el lapso comprendido entre el año 2000 y el año 2007 (año en el que se llegó al pico de víctimas con el 11%).

Los departamentos con mayor número de afectados fueron Antioquia, Cauca, Nariño y el Valle del Cauca. Además, las mayores causas que llevaron a los soldados y sus familias a abandonar sus hogares fueron amenazas (44% durante el servicio y 36% cuando ya se habían retirado) y homicidios a miembros de su grupo familiar (11% durante el servicio y 5% después del retiro).

Otro dato revelador, es que el 63% de ellos y sus familias sufrieron el desplazamiento forzado a menos de cinco años de haber salido del Ejército, porque los grupos armados ilegales los presionaron a irse porque los veían como una amenaza.

"Mi desplazamiento fue el día 7 de enero del 2007, por parte de la guerrilla de las Farc, por amenazas a mi y mi familia, porque ellos decían que yo estaba trabajando con el Ejército, pero yo ya me había retirado, pero ellos que no me querían por allá, si me veían por allá me mataban a mi y a mi familia", relata uno de los testimonios contenidos en el informe.

Los mayores perpetradores del desplazamiento forzado contra soldados y sus familiares fueron las guerrillas como las Farc, el Eln y el Epl (47% durante el servicio y después del retiro), seguidos por los paramilitares (18% durante el servicio y el 22% después del retiro).

Dentro del núcleo familiar, los hermanos (55%), las madres (52%), los padres (36%), las hermanas (35%), los hijos (31,8%) y las hijas (21,7%) fueron los familiares de los soldados con mayor porcentaje de afectación.

El documento que recibirá la Comisión de la Verdad, señala el poco conocimiento que tienen los soldados y sus familias sobre la posibilidad de acogerse a la Ley de Víctimas del conflicto (solo el 20% saben que existe).

El informe también resalta que en indicadores individuales como la reparación económica, restitución de predios, atención médica y asistencia jurídica, el balance no supera el 32% del total de las víctimas.