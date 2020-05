Inicia primer ciclo de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina de este año

Con el fin de mantener el estatus sanitario del territorio nacional como país libre de fiebre aftosa con vacunación, así como mitigar la presencia de la brucelosis bovina y la rabia de origen silvestre, el Instituto Colombiano Agropecuario, confirmó que este lunes, comenzó el primer ciclo de vacunación supervisado por el mismo Instituto.

Según lo informado, la jornada de vacunación la llevará a cabo la Federación Colombiana de Ganaderos- Fondo Nacional del Ganado, Fedegán FNG, y cumplirá con todos los protocolos de bioseguridad para el manejo y control de riesgo del coronavirus Covid - 19.

Durante este ciclo, producto del convenio entre Fedegan, Dane e Ica, con el fin de mejorar la calidad y validación de los datos, se confirmó que se usarán los Dispositivos Móviles de Captura para realizar el registro de la información de la programación del ciclo y los predios vacunados y no vacunados en todo el país.



Por otro lado, el Ica, como responsable de velar por la sanidad agropecuaria del país, formalizó la decisión mediante la Resolución 64528 del 24 de marzo del 2020, en la que establece que la vacunación contra la fiebre aftosa se aplicará a todos los animales de la especie bovina y bufalina existentes en el territorio nacional, con excepción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; las islas de Gorgona y Malpelo, y el Urabá Chocoano, zonas declaradas libres de esta enfermedad sin vacunación.

Bajo la consigna de “Mantener la protección del hato ganadero del país es una responsabilidad de todos”, el Instituto aprovecho y les recordó a los ganaderos que deben vacunar la totalidad de sus animales, y quien no vacune o incumpla lo establecido será sancionado de conformidad con la ley.



Deyanira Barrero León, gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario, dijo “los ciclos de vacunación han permitido mantener coberturas mayores al 95% para la población bovina y bufalina en fiebre aftosa, otorgando alta inmunidad poblacional como una de las estrategias para prevenir la ocurrencias de nuevos focos de la enfermedad, teniendo en cuenta que países vecinos representan un gran riesgo de reinfección para Colombia”, agregando que “tenemos que mantener el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación recuperado en el mes de febrero, gracias al trabajo conjunto entre el sector público y el privado”.



Con relación a la vacuna contra la brucelosis bovina, según lo expuesto, se inmunizarán a toda hembra bovina y bufalina entre los 3 y 8 meses de edad existentes en el país, con excepción de aquellas que se encuentren ubicadas en la Provincia de García Rovira, en el departamento de Santander; la Provincia Norte y Gutiérrez, en el departamento de Boyacá; y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



Igualmente, todos los bovinos deberán ser vacunados de manera obligatoria contra la rabia de origen silvestre en las zonas de riesgo establecidas. Para tal efecto, solo se podrán utilizar productos registrados ante el Ica para realizar la vacunación, ya sea con la vacuna monovalente contra la rabia junto con la de fiebre aftosa, o con la vacuna asociada aftosa – rabia.

En cuanto a los protocolos de bioseguridad que serán utilizados para realizar los procedimientos de vacunación, el Instituto informó que los trabajadores que intervendrán, deberán usar elementos de protección personal como guantes, tapabocas, gel desinfectante, blusa, entre otros elementos de seguridad y salud en el trabajo.



Por su parte, los vacunadores deberán evitar el utilizar medios de transporte masivos o servicio público, por el riesgo que esto representa para la persona, sus familias, los predios ganaderos y la comunidad en general.



Otras recomendaciones para el desarrollo de la vacunación, según el Ica, son:



- Informar a la ciudadanía del plan de vacunación.



- Las personas que acompañen la vacunación no deben ser población vulnerable: mayores de 60 años, mujeres en embarazo o con enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras.



- Tampoco debe acompañar la vacunación alguna persona con COVID-19 o con síntomas respiratorios.



- Monitorear a diario el estado de salud de los vacunadores u otro personal que intervenga en la actividad.



- No saludar de mano, beso o abrazo.



- Al momento de recibir las vacunas, guardar el distanciamiento físico de dos metros.

- En las oficinas de Proyecto Local, el personal debe usar tapabocas, guantes y mantener el distanciamiento físico.



- En dichas oficinas se debe disponer de lavamanos, agua, jabón y toallas desechables.



- En los recorridos externos, los vacunadores deben evitar las paradas innecesarias o recoger o transportar pasajeros.



- El predio o finca debe garantizar el distanciamiento físico.



- El vacunador y las personas que lo acompañen deben usar tapabocas.



- El vacunador al ingreso y salida del predio debe lavarse las manos.



- Limpiar y desinfectar los equipos y elementos que se manipulen durante la vacunación.



- Durante la vacunación no tocarse la cara.



- El kit de vacunación debe incluir tapabocas, guantes, overol desechable o delantal plástico, gel desinfectante de manos, jabón, toallas de papel, bolsa roja para desechar guantes y tapabocas.



- Al entrar a cada predio o finca el personal debe cambiarse de ropa y de elementos de protección personal.



- El vacunador no debe ingresar a la vivienda del predio.



- No se deben compartir elementos de seguridad ni de trabajo.



- Al salir y al regresar al hogar se debe lavar las manos, lavar y desinfectar todos los elementos que trae de la calle y retirarse los zapatos al ingresar.