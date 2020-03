Instituto de Cancerología dice que no tiene sangre para pacientes por falta de donaciones

El Instituto Nacional de Cancerología informó que no tiene sangre para sus pacientes debido a que se cancelaron las jornadas de donación en Bogotá.

Diariamente en el INC se transfunden 30 pacientes oncológicos, cada uno de ellos en promedio requiere de ocho unidades de sangre. Esto significa que se necesitan 120 donantes por día, que se toman entre 20 y 30 minutos donando.

Sin embargo, por medio de aféresis, que es un procedimiento para obtener componentes de la sangre como lo son plaquetas y glóbulos rojos, se requieren de 15 donantes. Para realizar este tipo de donación si debe contar con dos horas de tiempo.

Por este motivo, el instituto hace un llamado a las personas para que donen sangre, en el horario de lunes a viernes 7:00 am- 3:00 pm y Sábados 9:00 am – 5:00 pm en las oficinas del Banco de Sangre del INC.