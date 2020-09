Inti Asprilla asegura que joven señalado de vándalo fue liberado por no haber pruebas

El congresista de la Alianza Verde, Inti Asprilla, contradijo lo dicho anoche por la alcaldesa Claudia López y aseguró que, el joven que protegió junto a la representante Katherine Miranda, en el marco de las protestas del 21 de septiembre, no era un vándalo y fue liberado por no existir evidencia en su contra.

“Claudia López dijo que el joven era un vándalo. Yo no observé ningún hecho de vandalismo antes del procedimiento; lo que vi fue una persona caminando. Lo que me enteré anoche, en el acompañamiento que estábamos haciendo, es que el joven tuvo que ser liberado porque no había prueba alguna que estuviera cometiendo un acto de vandalismo”, señaló.

Asprilla aseguró que efectivamente hay una foto del joven frente al banco que fue vandalizado, “pero salir a una marcha y caminar frente a un banco vandalizado no es delito alguno”.

Durante ese mismo episodio, la representante Miranda denunció haber sido golpeada por un miembro de la Policía Nacional con su moto.