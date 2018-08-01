JEP solicita información clasificada al Ministerio de Defensa

La W conoció un oficio que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) remitió al Ministerio de Defensa. En dicho documento, solicita información clasificada relacionada con el caso 003 que ese tribunal abrió recientemente y el cual aborda el tema de los falsos positivos.

En el documento se pide al Ministerio entregar datos sobre organización, funcionamiento y resultados de la primera, segunda, cuarta y séptima división del ejército entre 1983 y el 2006.

De igual manera, se solicitaron manuales y reglamentos de combates irregulares, manuales de inteligencia, así mismo resultados de las operaciones y de estas fecha, cuál unidad lo reporta muertes en combate, capturas y desmovilizaciones y los nombres de esas personas.

La solicitud ya se encuentra en el Ministerio de Defensa, donde se está tramitando y analizando si la información requerida puede ser entregada debido a temas de confidencialidad.

Desde algunos sectores, esto ha creado molestia entre militares activos y en retiro, ya que argumentan que existen casos que sí tienen un contexto especial y se deben investigar. Sin embargo, no son todos, porque muchos uniformados y sus familias quedarían expuestos.

Cabe recordar que el acto legislativo 01 de 2017 dispone que ese tribunal le corresponde e administrar justicia transitoriamente y les da autonomía para hacerlo y puede conocer las conductas cometidas antes del 1 de diciembre de 2016.





Este es el auto completo: