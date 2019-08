Jueza ordena prorrogar por un año más detención en cárcel para alias 'La Madame'

Una jueza con función de control de garantías de Cartagena prorrogó por un año más la medida de detención en centro carcelario en contra de Liliana Del Carmen Campos Puello, alías 'La Madame', al considerar que es una medida idónea en medio del proceso que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de trata de persona, concierto para delinquir e inducción a la prostitución.



La prórroga de la medida fue solicitada por la Fiscalía Tercera Especializada ante la eventualidad del vencimiento de términos que le permitiría a Campos Puello salir de prisión.

Según detalló la jueza, una de las pruebas aportadas por la Fiscalía para pedir la prórroga indica que alías 'La Madame' seguía delinquiendo desde la cárcel, por lo que su salida le podría "permitir seguir manejando su negocio con más fuerza".



"Estando en el centro de reclusión la señora Liliana se comunicó telefónicamente para mentener vivo el negocio y se dirigía a las personas idóneas para hacerlo, porque eran las que estaban a su cargo, por lo que su salida de ese lugar implica que lo haga con más fuerza", detalló la togada.



Otra de las razones de la jueza para prorrogar la detención tiene que ver con la facilidad de alias 'La Madame' para salir del país y evadir la justicia.

"No sólo tiene la facilidad, si no también los contactos para salir del país, incluso, evadiendo los contorles del Estado", precisó.



Tras la decisión, el abogado Iván Díaz presentó recurso de apelación y cuestionó que la prueba que se haya tenido en cuenta sea un conversación de la cual no se tiene precisión de la fecha. Esa reposición será resulta por el juez de segunda instancia.