La imprudencia que Angélica Lozano cometió con micrófono abierto en sesión virtual

Angélica Lozano se convirtió en otra víctima de los micrófonos abiertos. Este jueves, en plena sesión virtual, la senadora lanzó una serie de groserias contra sus colegas, quienes le advirtieron que tenía el micrófono abierto.

Lozano estaba molesta con el senador Gustavo Bolívar, quien la señaló de no votar la proposición que buscaba que no se pagaran los gastos de representación a los congresistas que sesionaran virtualmente.

La senadora manifestó en redes sociales que aunque se retiró regresó para la votación.

Ante lo ocurrido durante la sesión por Zoom, senadores como Gustavo Petro no pudieron ocultar la risa.

La pandemia nos deja enseñanzas, dificultades y grandes momentos de Zoom pic.twitter.com/7gNgFNgZ5w — Karen Bohórquez C. (@KBohorquezC) July 31, 2020

Aunque me retiré de la sesión hace algunas horas por las razones que expuse en mi constancia, me integro para votar la supresión de los gastos de representación que no tienen justificación con las sesiones virtuales.



Ante empate en un articulo, se debe volver a votar. pic.twitter.com/k2i3ZZPBIM