La indagatoria de Uribe no es el "Día D": Alfonso Gómez Méndez

Sobre la histórica indagatoria a Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué significa? ¿Qué se puede esperar? Iván Cancino, Jaime Arrubla y Alfonso Gómez Méndez respondieron en entrevista con La W a estos interrogantes.

En primer lugar, Alfonso Gómez Méndez dijo que “este proceso debería ser solamente un hecho jurídico. Pero cuando hay personajes públicos, es inevitable que existan consecuencias políticas”.

De igual forma, Arrubla manifestó, “indiscutiblemente este es un caso jurídico con repercusiones políticas. Lo que se espera es que se garantice el debido proceso sin apasionamiento”.

También Gómez Méndez, habló de las grabaciones y aseguró que “no sé de dónde sacan tanta grabación, cuando teóricamente este proceso, según la Ley 600, debería ser reservado. Pero no lo ha sido, por lado y lado”.

Sobre esto, Cancino dijo que “esas grabaciones sí representan una clara violación al debido proceso. Pero de resto, se ha estado aplicando la ley procesal como es. Ni siquiera estoy defendiendo el contenido de las grabaciones (...) se ha debido contactar a la compañía para saber de quién era el teléfono, la solución es decretar su nulidad”.

De otro lado, Cancino afirmó que “la ley prevé que después de la indagatoria, si hay motivos, se le prive de la libertad. Pero es imposible porque el análisis estaría en un peligro de fuga, que nunca ha sido así”.

“Mucho colombianos están esperando que después de la indagatoria se produzca la captura de Álvaro Uribe, pero eso no va a pasar” añadió Gómez Méndez.

Incluso, Cancino aseguró que “mañana no es el "Día D". No pasa nada. Me preocupa que digan que se pida que haga justicia capturándolo, cuando se trata de absolverlo o capturarlo”.

“Estoy de acuerdo, mañana no es el "Día D", es un día normal y hay que confiar a la justicia, eso nos falta. Los primeros en llamar a esa confianza debemos ser nosotros” adhirió Arrubla.

Arrubla además mencionó que “cualquier Corte es política, otra cosa es que sea politiquera y se deje influenciar por una corriente (...) en la decisión de situación jurídica, se definirá si obstruirá la justicia”, mientras que Gómez Méndez respondió que “yo creo que la Corte Suprema esté catequizada por la izquierda, eso es un error. No se puede descalificar de entrada al juez”.

De otro lado, Cancino señaló que “yo, de Uribe, acudiría a tribunales internacionales (por las interceptaciones) porque será un punto importante en futuros procesos y eso es un exabrupto en un Estado Social de Derecho”.

“Si Uribe se hubiera mantenido como expresidente todo hubiera llegado a la Comisión de Acusaciones y tendría un trámite totalmente más lento” agregó.

Por su parte, Gómez Mendez dijo que “no es la primera vez que un expresidente rinde indagatoria. Ernesto Samper rindió indagatoria, solo que fue en la Comisión de Acusaciones”.

Finalmente, Cancino concluyó que “no se les haga raro que la audiencia resulte aplazada, eso puede pasar”.