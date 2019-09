La ONU no detiene guerras, pero denigrarla es una barbaridad: Inocencio Arias

Inocencio Arias, antiguo diplomático español y exembajador de España ante las Naciones Unidas (entre julio de 1997 y diciembre de 2004) habló en La W sobre el papel que juega la institución a la hora de adoptar medidas frente a grandes situaciones a nivel mundial.

“Realmente la ONU no detiene barbaridades ni guerras, pero el denigrarla y decir que no sirve para nada es una barbaridad (…) las grandes potencias son las que no cumplen como deberían, la ONU fue creada para fomentar la paz mundial”, explicó Arias a este medio.

Ante la aparente falta de acción del organismo luego de grandes cumbres como la que se realizó esta semana, Arias respondió: “El papel de la ONU en esta cumbre es bastante interesante (…) las grandes potencias como China no cumplen sus compromisos, se ponen un objetivo a largo plazo para luego no cumplirlo”.

Inocencio Arias también fue portavoz del Ministerio de Exteriores con tres gobiernos diferentes de la democracia (UCD, PSOE y PP) y representante de España ante la ONU fue la función que desempeñó durante más tiempo (siete años). En este tiempo, el diplomático fue elegido presidente de la Asociación de Embajadores ante la ONU y presidente del Comité Mundial contra el Terrorismo.

Cabe recordar que Arias representaba a España en el Consejo de Seguridad durante la guerra de Irak de 2003 en la que España apoyó a Estados Unidos. Este controvertido conflicto, que dividió a los miembros de la ONU y a la comunidad internacional, originó comentarios de Arias que resultaron polémicos en su momento.

====================

Lea en La W: