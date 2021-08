La razón por la que pequeños empresarios están encartados con las vacunas covid

En Sigue La W tuvimos un testimonio de una empresaria que le compró a la Andi las vacunas para inmunizar a sus trabajadores. Llegaron tarde o no han llegado por presuntos problemas logísticos y ahora no sabe qué hacer con las dosis ya que los empleados se vacunaron con el Gobierno. La ANDI dice que no devuelve plata.

‘Valentina’ dijo que “nosotros cuando empezamos con el tema de acogernos al plan de vacunación para colaborarle al Gobierno Nacional y agilizar la vacuna para nuestros empleados, acudimos al llamado de la ANDI”.

Indicó que “mi empresa es pequeña y se hizo un esfuerzo. El tema es que a estas alturas no nos han dado ninguna razón, en Cafaba que es la caja de compensación que debe vacunar a nuestra empresa, nos dice que toca esperar que están vacunando en otras empresas”.

Le puede interesar:

Expresó que “aquí el problema es que ya mis empelados están vacunados, yo solo tendría en estos momentos que vacunar a cinco empleados, pero porque les dio COVID y están esperando el tiempo establecido”.

Además, señaló que “me han dicho que no me devuelven el dinero ni tampoco tengo a quién regalarles esas vacunas”.