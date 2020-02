La voluntad de la señora alcaldesa es traicionar al pueblo: vocero del sector camionero

En diálogo con W Radio Fin de Semana, Alberto Palma, vocero de los transportadores de carga y volqueteros habló del acuerdo al que llegaron con el Distrito y el Ministerio de Transporte, tras las inconformidades que se habían presentado en el sector de carga por el decreto 840 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Le puede interesar: Transportadores de carga y volqueteros levantaron las movilizaciones en Bogotá

En cuanto al horario del pico y placa entre semana, Palma señaló que la Administración de la Alcaldía de Claudia López no está comprometida, puesto que ellos realizaron la propuesta de colocar una restricción en los horarios de 6:00 -8:00 a.m., sin embargo, la respuesta del secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñan fue negativa.

"La pretensión de la Alcaldía no es realmente el aire, es el negocio. Ayer le dijimos a la administración que nosotros proponíamos que la restricción fuera de 6-8 a.m. en Bogotá, la respuesta del señor de Movilidad fue no".

Palma también se refirió a las acusaciones, que según él realizó la alcaldesa de Bogotá, en donde afirmaba que ellos eran responsables de la muerte de cientos de niños al año. "Ellas nos ha tildado y señalado, si nosotros tenemos un camión viejo no es porque nos guste, sino porque los empresarios le roba el flete al camionero".