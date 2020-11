Las actuaciones de Luigi Echeverri no representan la posición del Gobierno: Hassan Nassar

El consejero presidencial para las Comunicaciones, Hassan Nassar, respondió algunas preguntas de varios congresistas de la oposición, en el marco del debate de control político ‘Libertad de prensa, censura, seguimiento de periodistas en el país’.



En el cuestionario le preguntaron por Luis Guillermo Echeverri, gerente de la campaña del presidente Iván Duque, ante la carta que le envió al director del diario El País de España cuestionando una entrevista al senador Iván Cepeda y sugiriéndole no darle voz.



Ante la inquietud sobre la relación entre Echeverri con el actual Gobierno, Nassar respondió que “el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República no tiene ningún vínculo con él” y que “sus actuaciones no representan ninguna posición del Gobierno Nacional de Colombia”.

Otro de los interrogantes tiene que ver con un contrato entre la Presidencia y la agencia de publicidad Du Brands, con el que se elaboró una lista de más de 400 influenciadores para medir sus opiniones sobre el Gobierno.



Y pese a que muchos tuiteros aseguraron que se trató de un “perfilamiento”, el funcionario lo negó.



“La compañía Du Brands no realizó perfilamiento, los criterios “Negativo”, “Positivo” y “Neutro” fueron criterios objetivos que no reflejaban orientación política, partidista o ideológica de los usuarios o @ (pseudónimos) de la red de Twitter”, dijo.