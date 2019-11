Las equivocaciones por las que le han exigido la renuncia al Ministro de Defensa

Uno de los momentos que generó más reacción en redes sociales contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, fue cuando se conoció que el ex gerrillero Dimar Torres no había muerto por un forcejeo, tal y como lo había anunciado desde un primer momento Botero, si no que se trató de un homicidio perpetrado por la Fuerza Pública.

Durante la intervención del presidente de la República, Iván Duque, en la Organización de Naciones Unidas, el mandatario mostró fotografías que fueron suministradas por la Inteligencia Militar, donde supuestamente el ELN estaba adoctrinando a niños en Venezuela, a pesar de la cruda denuncia, se pudo confirmar que el apoyo gráfico no correspondía a la verdad y que la imagen fue tomada en 2013 y no en 2018 como aseguró Duque. Ante el escándalo, el ministro de Defensa continúo en su lugar, mientras que El jefe de Inteligencia de las Fuerzas Militares, Oswaldo Peña, tuvo que salir de su cargo.

Casi dos meses después del operativo que se realizó el pasado mes de septiembre en Caquetá, Mindefensa una vez más quedó expuesto por sus declaraciones. En la primera intervención que realizó Guillermo Botero, él aseguró que 14 disidentes de las Farc había fallecido tras el bombardeo realizado por la Fuerza Pública. Ante esta declaración el senador del La U, Roy Barreras, reiteró que siete menores de edad, entre 12 y 17 años, murieron en la intervención y que el ministro buscó la manera de ocultarle al país este episodio.

A esto se suma el aumento de homicidios en el país. Según estadísticas de la Policía, se pasó de 8.434 a 8.612 de septiembre del 2018 a septiembre del 2019. Por su parte, los hurtos aumentaron en todas las modalidades. De julio del 2018 a julio del 2019 pasaron de 190.744 a 209.045.

El aumento de número de hombres en el Eln, pasó de tener en 2017, 1.500 combatientes a 4.867 para enero de 2019. En cuanto a la cifra de los grupos residuales, en 2017 había 2.100 y se incrementó a 2.300 en 2019. Sin contar los 1.400 hombres que hacen parte de las redes de apoyo.

Durante la intervención de Roy Barreras, el senador hizo una listado de las oraciones “equivocadas” que ha dicho el ministro de Defensa, Guillermo Botero: