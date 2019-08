Las preguntas que sacaron de casillas al hombre que investigará a Santos por Odebrecht

Ante las preguntas de la periodista Vicky Dávila sobre si John Jairo Cárdenas participó o no en la campaña de reelección del expresidente Santos en 2014, que está siendo auditada por él mismo después de que se autonombrara investigador, el Representante del partido de la U, aseguró: “Usted me quiere llevar a un terreno que yo no se lo acepto (...) Me está llamando para hablar de mi vida política o como presidente de la Comisión, qué tiene que ver, no le voy a responder porque usted está tratando de llevarme a un pantano al que yo no quiero ingresar, no tiene nada que ver con eso”. El presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, reconoció una amistad con el exmandatario pero se negó a contestar si se autonombró investigador para impedir que avance el proceso por la presunta financiación irregular de Odebrecht, la multinacional de los sobornos trasnacionales, a la campaña Santos presidente. “Entonces todos los uribistas tendrían que abstenerse de participar al interior en procesos donde está implicado Álvaro Uribe, eso no tiene ningún sentido, a nadie se le puede juzgar por sus opiniones (...) El vasallo es un sometido, yo no soy un hombre sometido, yo voy a valorar las cosas y no las voy a valorar solo, otras personas que van a poder argumentar”, afirmó.

John Jairo Cárdenas aseguró que este señalamiento “es hilar muy delgadito” pues la Comisión determinó que ni la amistas ni la enemistad, son un argumento para aceptar la recusación contra los investigadores. “Usted me falta al respeto cuando me habla en términos de que él es mi ídolo, usted no me conoce a mí para hablarme en esos términos, yo soy un hombre muy mayor muy formado intelectualmente como para que usted me venga a decir que es ídolo, no, yo soy un hombre lo suficientemente formado y con criterio, a lo sumo, unos cuantos libros me servirán de referencia ejemplar”, aseguró. El Representante del partido de la U negó vehementemente que hubiera asegurado su exjefe natural de la colectividad a la que perteneció en la Unidad Nacional, fuera inocente. “En dónde ha visto que yo haya dicho que en el caso de la investigación de Odebrecht él es inocente, la reto a que me diga dónde lo he dicho, son cosas que no son verdad”, afirmó. Sin embargo, en publicaciones de 2017 en su red social Facebook, el Representante investigador aseguró en varios mensajes:

“Lo dicho, Otto Bula declara que nunca expresó que hubiese dado dinero con destino a la campaña de Santos presidente, al parecer contradice su anterior declaración, ya lo habíamos dicho, esa era una maniobra politiquera a la que había sido empujado por sus amigos y la verdad sale a flote, en este caso más temprano que tarde, corresponde ahora al Centro Democrático desvirtuar las aseveraciones según las cuales Odebrecht financió la campaña de Zuluaga” “Resulta evidente a estas alturas que el fiscal Néstor Humberto Martínez se equivocó de cabo a rabo, quiso hacer alarde de una neutralidad frente al tema Odebrecht dando palo a Uribe y a Santos, pero le salió mal, tuvo que declarar a posteriori que no tenía pruebas sobre los supuestos ingresos de dineros provenientes de Odebrecht a la campaña de Santos, lamentable error” Ante estos interrogantes, el investigador del caso Santos-Odebrecht, aseguró que el caso Otto Bula y el que él ahora investiga, son distintos. “En el caso de Ferro se trata de manifestaciones hechas por él en su condición de miembro de la comisión de acusación, es obvio que frente a este proceso que se acaba de abrir a partir de unas declaraciones hechas por el ‘ñoño Elías’. No se está trayendo a colación el caso específico del señor Otto, estamos frente a un nuevo hallazgo”, agregó Cárdenas. Mientras el Representante Ricardo Ferro fue sacado de la investigación Santos por supuestamente haber prejuzgado y fue recusado por enemistad con el expresidente, John Jairo Cárdenas se salvó de la recusación por amistad íntima, con el voto de varios congresistas que hicieron parte de la Unidad Nacional.