¿Las víctimas del conflicto están de acuerdo con las curules de paz?

Las víctimas del conflicto armado en Colombia hablan sobre las curules de paz aprobadas por el Congreso, después de una intensa discusión jurídica que dirimió la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, reviviendo los 16 asientos en el legislativo de 2022 a 2030.

Yirley Judith Velasco, sobreviviente masacre El Salado y representante de mujeres víctimas de violencia sexual manifestó en Sigue La W que “este espacio para mí es importante para tener esa representación real de todas las víctimas”.

Lorena Murcia, víctima de reclutamiento y violencia sexual Farc, dijo que “no estamos de acuerdo con que el proyecto se haya aprobado de esta manera, las víctimas merecemos justicia y este es un gol que nos están metiendo”.

Por su parte, Jose de la Cruz indicó que “estábamos a la expectativa de la aprobación del acto legislativo, nos preocupó muchísimo que se estancara durante mucho tiempo el proyecto de ley. Vamos a hacer todo lo posible para lucharnos este espacio”.

Enfatizó que “esta es una gran oportunidad que tenemos las víctimas en Colombia. Entonces nos toca hacer el triple de esfuerzo para que sean asignados recursos para que estas acciones se hagan como corresponden”.

Luis Mendieta, general (r) y víctima de secuestro de las Farc, considera que estas “16 curules no son para las víctimas, por eso también hicimos una campaña por el no. No es justo que a los victimarios se les haya concedido esas curules”.

Finalmente, Yolanda Perea, lideresa DDHH, víctima de violencia sexual de las Farc y coordinadora de la campaña nacional 'Arrópame con Tu Esperanza', explicó que “vemos este espacio como un camino hacia esa reparación desde lo político. Esto no es un regalo, es una lucha de las víctimas ante La Habana”.