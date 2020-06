Listos los protocolos de bioseguridad de varios actores del sector entretenimiento

Durante un debate en la Comisión Primera de Cámara de Representantes, el viceministro de Desarrollo Económico, Saúl Pineda, aseguró que hay protocolos concertados con varios actores del sector entretenimiento, para que puedan reanudar sus actividades, en el marco de la pandemia.



"Ya tenemos protocolos concertados con los sectores relacionados con las actividades audiovisuales, algunas actividades de espectáculos públicos. Los cines tienen un borrador de protocolo para poder empezar a operar muy pronto", señaló.

Pineda también se refirió a la situación de los restaurantes, que no han podido abrir sus puertas para recibir clientes.



"No me queda ninguna duda (...) que los restaurantes, que ahora están habilitados para compras 'online' y domicilios para llevar, son los grandes candidatos de corto plazo a salir de manera integral con protocolos", añadió.



Sin embargo, el viceministro no dio una fecha específica y recordó que la llave de la gradualidad, en materia de reapertura económica, la tienen los alcaldes.