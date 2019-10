Lo que va a contar Ashton y Char no se compara con lo que sabe “La Gata”: abogado Melendez

El abogado de las víctimas de Enilse López señaló que la entrada a la JEP de “la empresaria del chance” podrá al descubierto los vínculos de la clase política con los paramilitares.

En dialogo con La W Radio, Adil Mlendez, quien representa a las víctimas de Enilse López , le pidió a los magistrados de la JEP que den prioridad a a la entrada de “La Gata” y sus hijos ya que ellos tienen un conocimiento bastante amplio sobre cómo funciona la política en el caribe colombiano, incluso Jorge Luis Alfonso López, uno de los miembros de este clan familiar ha asegurado que “no hay un político en la costa con el cual nosotros no hubiéramos hecho negocios o no le hubiéramos financiado su campaña, también habla del corone Contento, comándate de la Policía de Sucre y se relata la persecución a la UP “.

Señala Meléndez que “ ella pude develar su participación en las masacres, ellos financiaron varias unidades paramilitares y han manifestado que conocen la ubicación de algunas fosas comunes en los Montes de María , en la zona Indígena Cordobesa y Sucreña y en el Morrosquillo.

Según el abogado, la información en poder de "la Gata" es mucho más relevante que la que tienen en su poder los dos para políticos libres por la Justicia Transicional.

“Personas como Ashton y Char, que manifestaron que se sentaron con Jorge 40 eso no es tan peligroso como lo que conoce Enillse López y sus hijos ,que dominaron prácticamente a la costa políticamente y era imposible que en la costa donde operaba el bloque Córdoba, bloque Montes de María , se pudiera mover en una ciudad tan poderosa sin que tuviera una relación con el crimen organizado. La admisión de políticos como Char y Asthon es insignificante frente a la importancia que tiene la señora Eniilse López e hijos con el conflicto armado , porque cuando el gato no está los ratones hacen fiesta por eso se deben investigar las miles de masacres, porque aquí únicamente se han investigado los máximos responsables paramilitares, pero, los determinadores de las masacres, los terceros, los financiadores, de esos hechos cometidos en el Caribe colombiano pues no tenemos conocimiento de terceros que hayan respondido ante las autoridades “.

