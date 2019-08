Los chats que involucrarían al alcalde de Bucaramanga en un posible caso de corrupción

La W Radio conoció en primicia que esta misma tarde la Procuraduría abrirá de nuevo pliego de cargos al alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández por el caso Vitalogic.

Lo que sabemos es que en manos de la Procuraduría y la Fiscalía hay 340 folios de chats de whatsapp que demuestran el proceso para que Vitalogic se ganara la licitación de las basuras en la Alcaldía de Bucaramanga.

En estos chats, que van a publicar la tarde de este martes , se puede evidenciar cómo el hijo del alcalde, Luis Carlos Hernández y sus socios, ayudaron para que fuera contratado el abogado de nombre Jorge Hernán Alarcón, para que estructurara toda la licitacion y se la ganara Vitalogic.

Los chats muestran cómo una vez contratado el abogado, el señor Carlos Gutiérrez quien fue el encargado de presentar Vitalogic, a la administración de Hernández , revisaba paso a paso cómo se iba estructurando la licitación. Pero no solo esto, lo que llevaría al alcalde a que se le abra un nuevo pliego de cargos son chats en los que su hijo le aseguraría a sus socios que su padre está al tanto de las reuniones en las que se definió que Vitalogic se quedaría con la licitación de las basuras.

Dice la Procuraduría que "el 22 de abril de 2016 se llevó una reunión en la que participaron el abogado Carlos Gutiérrez , los representantes de la tecnología WastAway en Colombia y la secretaria de la alcaldía.

Dicha reunión fue organizada por Luis Andelfo Trujillo quien puso en contacto al abogado Gutiérrez con el hijo del alcalde para que concretara la cita. El motivo era presentarle una propuesta al alcalde para la implementación de una nueva tecnología que le brindaría solución al problema de las basuras en la ciudad.

En la reunión, el alcalde Hernández fijó su posición sobre el negocio.

“1. La Alcaldía no pone un peso. 2. El negocio es de ustedes, si el negocio fracasa los que pierden son ustedes, el capital es netamente privado. 3. La Alcaldía le arrienda el lote al valor de la lonja. 4. La Alcaldía vende la basura.”

Dice la Procuraduría que prueba de ello son los testimonios rendidos, entre otros por el propio abogado Gutiérrez y los mensajes que se cruzaron con otros de los implicados, entre ellos el hijo del alcalde.

23/04/16, 09:53 AM – CARLOS GUTIERREZ: Viejo Lucho buenos días

23/04/16, 09:58 AM – Luis Trujillo Rodríguez: Buenos días caliche. Como les fue con el alcalde.

23/04/16, 10:03 AM – CARLOS GUTIERREZ: Pues hermano creo que demasiado bien.

23/04/16, 10:03 AM – CARLOS GUTIERREZ: se le despejaron todas las dudas.

23/04/16, 10:04 AM – CARLOS GUTIERREZ: y me pareció que el alcalde quedo muy contento.

23/04/16, 10:05 AM – Luis Trujillo Rodríguez: Ah que bien. Ya le pregunto a Luis k a ver qué me dice.

23/04/16, 10:06 AM – CARLOS GUTIERREZ: Si pregúntele y le cuentas.

23/04/16, 10:06 AM – Luis Trujillo Rodríguez: Luis K buenos días. Como les fue con Carlos en las basuras.

23/04/16, 10:19 AM – Luis Carlos Hernández: DEMASIADO BIEN

23/04/16, 10:21 AM – Luis Trujillo Rodríguez: Detalles.

23/04/16, 10:24 AM – Luis Carlos Hernández: parece que ellos son

23/04/16, 10:24 AM – Luis Carlos Hernández: Mi papa quedó sorprendido

23/04/16, 10:25 AM – Luis Trujillo Rodríguez: Huy que bien el miércoles que valla me cuenta más detalles.

23/04/16, 10:27 AM – Luis Carlos Hernández: MK super buena la reunión. Pregúntele a Carlos.

La Procuraduría concluye que el alcalde " al parecer entregó información que para el momento de la reunión no era de público conocimiento a los representantes de la tecnologíaWastAway en Colombia, para que participaran en el proceso de selección".

Asegura el Ministerio Público que el abogado Gutiérrez, para asegurar el pago por su gestión, suscribió el 17 de junio de 2016, un contrato de corretaje con el representante de Vitalogic con el objeto de promover y facilitar la venta en Colombia de plantas procesadoras de residuos sólidos urbanos, específicamente el proceso patentado como WastAway, por lo cual recibiría una comisión de éxito por la suma de US 666.000 dólares.

"Una vez los representantes cumplen con las premisas expuestas por el alcalde, el abogado Gutierrez concierta una nueva cita con el alcalde a través de su hijo y se reúnen en el Hotel Marriot de Bogotá,para exponer nuevamente el proyecto".

Dice la Procuraduría que el hijo del alcalde, en su declaración terminó por reconocer dicha reunión.

Señala la Procuraduría que una vez se contrataron los servicios de consultoría "con el guiño del alcalde, el 16 de agosto de 2016 se procedió a realizar la presentación oficial del proyecto y nuevamente estuvo muy activo con los mensajes el hijo del alcalde, donde iba informando lo ocurrido.

16/08/16, 12:35 PM – Luis Carlos Hernández: Igual hoy es un día muy importante porque están en rueda de prensa con respecto al tema de las basuras

16/08/16, 12:36 PM – Luis Carlos Hernández: Se hizo presentación formal de todas las propuestas wue hay y también se hizo presentación formal del señor Jorge como encargado de hacer los estudios.

La Procuraduría asegura que una vez fueron definidas "las premisas" por parte del alcalde para adelantar el proceso de selección, y asegurada la persona de su confianza para estructurar el proyecto, "se concertó entre el hijo del alcalde y Luis Andelfo Trujillo, repartir una comisión junto con el abogado y el ingeniero Alarcón, que eventualmente habría de cancelar las empresas J.C. de Colombia E.U. y Servicios Convergentes de Colombia, si se celebraba el contrato con la Alcaldía de Bucaramanga".

26/08/16, 11:40 AM – Luis Trujillo Rodríguez: Luis K buenos días. Estos serían los porcentajes siendo justos y equitativos.

26/08/16, 11:46 AM – Luis Trujillo Rodríguez: Cada uno se tiene que quitar el 34%.

26/08/16, 11:46 AM – Luis Carlos Hernández: No señor Lucho.

26/08/16, 11:46 AM – Luis Carlos Hernández: Así no va a quedar.

26/08/16, 11:46 AM – Luis Carlos Hernández: Ya yo me quito el 12 y cada uno de ustedes el 11 para el 34

26/08/16, 11:47 AM – Luis Trujillo Rodríguez: Quítele el 12 a Carlos y a mí 10.

26/08/16, 11:48 AM – Luis Trujillo Rodríguez: Para que me quede un 15.

26/08/16, 11:54 AM – Luis Trujillo Rodríguez: Aquí estoy con Carlos y él está de acuerdo.

26/08/16, 11:59 AM – Luis Carlos Hernández: Lucho le voy a dar un concejo. Píense en que si todo sale bien se va a ganar solo en esto 280.000 USD solo por la comisión de la planta. Falta ver que se pacta con el operador. Entonces como dijo el Dr. Jorge Alarcón. Cada quien está en el negocio según el esfuerzo que se está haciendo. En ningún momento le desconozco que por usted conocí a Carlos que fue la persona que consiguió la propuesta, pero es mejor ganar, que no ganar. En se orden de ideas, aunque el Dr. Jorge Alarcón pidió algo que no teníamos presupuestad, eso a mí me da plena seguridad de que este negocio va a salir adelante y todos nos vamos a beneficiar. En el tema del operador vamos a recoger otro poco más. Entonces ahí recompensamos, yo si quiero que quede claro que al Dr. Jorge toca tenerlo bien porque al final de cuentas el municipio lo va a poner a él a hacer los estudios de estos temas y otros más como las PTAR y es ahí en donde nosotros ya vamos ganando por la relación que tenemos ya con él, en especial yo que me lo he cargado para todos lados. Acuérdese que nos quedan 3 años más para hacer cosas buenas. No es solo hacer este negocio y ya. Hay muchas cosas por hacer con responsabilidad. Podemos hacer más si todos estamos unidos. Estoy con el abogado modificando el contrato porque quiero que el Dr. Jorge me firme. El conmigo esta incondicionalmente y yo prefiero que me pida y bastante, a que no pida y se nos salga el negocio de las manos.

26/08/16, 11:59 AM – Luis Carlos Hernández: Ahora necesito que me firmen los contratos y me los autentiquen.

La Procuraduría señala que el anterior acuerdo, se materializó con la suscripción y autenticación del documento de fecha 26 de agosto de 2016, denominado “Acuerdo para distribuir corretaje por gestión y acercamiento para la celebración de contratos”

"Soy el único que es capaz de sentar con el alcalde", dice su hijo

En el pliego de cargos, el Ministerio Público aduce que entre el hijo del alcalde y Trujillo, continuaron las conversaciones para que la tecnología WastAway fuera implementada, con el ánimo de sacar un provecho económico, producto de que el negocio jurídico se suscribiera, tal y como se evidencia en los siguientes mensajes de WhatsApp de fecha 16 de noviembre de 2016:

16/11/16, 7:17 PM – Luis Trujillo Rodríguez: Luis K buenas noches. Acabamos de salir de la reunión con wasteway basuras. Ellos dicen que ellos colocan 5 millones para el abogado y nosotros 5. Pero es mentira que Jorge Alarcón va a colocar con ellos.

16/11/16, 7:18 PM – Luis Carlos Hernández: Yo no coloco ni un peso.

16/11/16, 7:19 PM – Luis Carlos Hernández: Yo creo que mi trabajo fue el más complejo que fue que se contratara al Ing Jorge.

16/11/16, 7:19 PM – Luis Carlos Hernández: Mi trabajo e ningún momento es meterle plata. Mi trabajo es impulsar el proyecto con todo lo que ya hice.

16/11/16, 7:21 PM – Luis Carlos Hernández: Yo puse a la gente a hablar directamente con mi papa. Hice que contrataran al viejo. Yo no estoy para ponerle plata a nada.

16/11/16, 7:23 PM – Luis Trujillo Rodríguez: Espere hablo con Carlos porque él me había dicho que usted había dicho otra cosa.

16/11/16, 7:23 PM – Luis Carlos Hernández: Cuando se ha visto que la persona que les da la entrada a la propuesta y a la persona que va a adjudicar, le pidan plata????

16/11/16, 7:24 PM – Luis Carlos Hernández: si le dije otra cosa, pero estuve pensándolo y no voy a meterle ni un peso.

16/11/16, 7:26 PM – Luis Carlos Hernández: si con todo lo que se tiene a favor de la propuesta no son capaces de meterle ese dinero para avanzar en un proyecto de esa magnitud, pues que no lo hagan y yo ya me estoy moviendo para hacer otros proyectos en las que me buscan y hasta me ofrecen y lo único que tengo que hacer es que el alcalde les dé un espacio para proponer proyecto. Esa es la labor mía.

16/11/16, 7:27 PM – Luis Carlos Hernández: Diferente a eso, no me interesa.

16/11/16, 7:27 PM – Luis Carlos Hernández: No estoy yo, que soy el único que es capaz de sentar gente con el alcalde, ponerme a meterle plata mía para avanzar.

16/11/16, 7:31 PM – Luis Trujillo Rodríguez: Ok claro como el agua.

16/11/16, 7:32 PM – Luis Carlos Hernández: Que tal yo pedirle el favor al hijo del alcalde de San Gil que, si me puede sentar con el papa, y luego decirle que me de plata para poder alcanzar en el proyecto que le presento??? A usted le parece eso lógico???

16/11/16, 7:34 PM – Luis Trujillo Rodríguez: Ok pero Jorge Alarcón si tiene que poner?

16/11/16, 7:37 PM – Luis Carlos Hernández: Luchito ese no es problema mío quien pone o quién no. Vuelvo y repito. Yo mi parte ya la hice y creo que fue la más importantes. Darle entrada a la propuesta, y lograr que se contratara al viejo que adjudica y que aparte va pegado en el negocio. Si con esas herramientas que son las más importantes no son capaces de organizarse y avanzar en esto, estamos muy mal. Donde yo desde un principio me hubiese hablado con los contrincantes, le aseguro que me tendría consentido.

16/11/16, 7:38 PM – Luis Trujillo Rodríguez: Ok listo tiene razón. Nosotros hablamos con el viejo.

16/11/16, 7:42 PM – Luis Carlos Hernández: Los otros si se ven que tiene una billetera ni la hp. Y aquí se enfrascaron por 10 millones en un proyecto de 215 millones de usd. que tal??? Le parece a usted que estoy bien

"La llamada del alcalde"

Otra de las pruebas en poder de la Procuraduría, es una llamada telefónica donde Cesar Fontecha, exdirector jurídico de la empresa, manifestó que el día 17 de mayo de 2017 el alcalde le reclamó "de manera airada que si iba a dañar el trabajo de 18 meses que llevaban tratando de sacar adelante el proceso de selección"

Fontecha: cuénteme jefe

Alcalde: es que me dice José Manuel que una de las empresas, no sé cuál, que trajo fue una fianza de garantía y que en el pliego decía la misma joda, pero, con otras palabras

Fontecha: no, no en el pliego decía lo que dice la norma que es, como dice el manual de contratación el decreto 1082 que son taxativas que son: contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio aut

según el cronograma que traigan la póliza con esa fecha. Sino la llegan a traer entonces

Alcalde: eso no se puede, eso ni lo proponga eso no se puede

Fontecha: es que eso lo dice la norma, ósea eso lo dice la norma eso no lo digo yo

Alcalde: pero es que echan de pa’ atrás eso es falsedad, eso no se puede

Fontecha: bueno jefe, bueno. Segundo si no lo llegan a traer resulta lo siguiente el manual da dos posibilidades y la norma, una licitación exprés y contratación directa. Como es la licitación exprés, como nosotros ya hicimos proceso

Alcalde: si, si pero yo lo que digo es que si el trajo una garantía de un banco yo no sé cómo diga, entonces le están metiendo piso para que lo literal no sea garantía, yo de eso no entiendo

Fontecha: mire jefe lo que pasa es lo siguiente, la situación es esta, en materia de pólizas y garantías en materia de contratación la norma permite tres y las define, así otras se parezcan

Alcalde: no, no me diga eso, ya me lo dijo

Fontecha: Bueno jefe

Alcalde: yo lo que digo es que la que él trajo, yo no estoy defendiendo a nadie, sino que ustedes van a hacer abortar por esa maricada (sic)

Fontecha: no, pero...

Alcalde: y se pierde el trabajo de 18 meses

Fontecha: no se pierde jefe

Alcalde: van a empezar ustedes los abogados a meterle huevonadas (sic)

Fontecha: jefe no se pierde

Alcalde: entonces yo digo, acéptenle la hijueputa (sic) esa garantía, además es para garantizar la seriedad de la oferta y la sociedad de la oferta cuando le adjudican y firman el contrato cesa la garantía o no

Fontecha: jefe lo que pasa es lo siguiente que es que la norma dice

Alcalde: no, puede decir lo que sea

Fontecha: pero es que,

Alcalde: pero trae una garantía de un banco

Fontecha: pero no es la que dice la ley

Alcalde: pero eso no importa

Fontecha: como que no importa doctor yo no puedo prevaricar después le tumban a usted ese proceso más adelante con demandas problemas y todo y esa no es la idea, yo le tengo la solución doctor, tranquilo que elónomo o garantía bancaria, esas son las tres que permite la ley no permite más así se parezcan. Pues doctor existen tres soluciones: la primera solución es que como ese requisito es subsanable y así lo establece la resolución 014 de Colombia compra eficiente la 04 o la 014 entonces ellos primero hay que pedirles oficialmente trabajo no se pierde por una sencilla razón, porque es que esos términos que ya tienen observaciones que fueron trabajados podemos hacer un proceso exprés, corto.

Alcalde: pero eso son tres meses más mariquiando (sic)

Fontecha: no mes y medio máximo doctor yo le hago el cronograma con toda la actividad, es que ya no pueden ir a observación ya no puede haber todo eso.

Alcalde: bueno chao, yo ya se ese cuento de los abogados.

Fontecha: no, mire jefe la cosa es hacerla bien

Alcalde: bueno chao ya eso pa’ que me dice eso, eso ya me lo sé de memoria

Fontecha: ya se lo paso por escrito, yo se lo arreglo tranquilo doctor, va a ver que todo sale bien, tranquilo

Alcalde: bueno chao chao

Fontecha: pero eso va a salir bien, no se preocupe. Pero bien, listo.

Con todo advierte la Procuraduría que existe " un marcado interés demostrado por el alcalde en sacar adelante el contrato, al punto que, de acuerdo con los videos remitidos por la Contraloría , ante los cuestionamientos de los medios de comunicación por la adjudicación del mismo, expresó:

“Va porque va, por más politiquería, por más palos en la rueda, va porque va…

Concluye la Procuraduría: " la conducta reprochada a Rodolfo Hernández Suárez al parecer quebrantó el principio de moralidad de la función pública, en razón a que el ejercicio de los deberes funcionales de dirigir la acción administrativa y garantizar la prestación de los servicios públicos en el municipio de Bucaramanga, fueron desplegados, al parecer, con el interés de favorecer indebidamente a su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros.

De igual forma, abusó de su cargo de alcalde de Bucaramanga, para injerir en el desarrollo de los procesos de selección .

La W publica la imagen de 4 chats en los que hablaría el hijo del alcalde con sus socios sobre Vitalogic.