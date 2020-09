Más de 20 jóvenes denuncian al director de agencia Be Models por acoso y violencia sexual

La W conoció el testimonio de 27 jóvenes que denuncian haber sido víctimas de acoso y violencia sexual por parte del fotógrafo Alexander Gómez.

Gómez es el dueño de la agencia de modelaje Be Models, que tiene su sede en el barrio Laureles de Medellín y cuenta con más de 10 años en el mercado.

Los jóvenes que hacen esta denuncia relatan que tenían entre 14 y 22 años cuando sucedieron los hechos. Dentro de los testimonios que conocimos, hay uno que aún es menor de edad y se ha obtenido la autorización de sus padres para revelarlo.

El común denominador en las historias es que los jóvenes eran contactados a través de redes sociales, les hablaba de sus buen perfil y físico y les proponía un casting para modelar la ropa interior de la marca Máswear, también de su propiedad.

Los jóvenes advierten que el señor Gómez siempre fue insistente en que asistieran solos a la cita en la que ocurría el presunto acoso o el abuso sexual.

Los siguientes relatos han sido escritos por las víctimas. 24 de ellas aceptaron denunciar con su nombre, dos pidieron proteger su identidad.

----------------------------------

1. SAMUEL ZULETA

Como he leído, en los demás testimonios a mí también me contactó por Instagram en el año 2017 (tenía yo 17 años era menor de edad) me dijo que estaba interesado en que ingresara a su agencia BEMODELS y que me quería hace un “Casting”, yo con la inocencia y con la ilusión de una oportunidad accedí y fui a tal lugar que quedaba en laureles, ( en este lugar no había nadie más que el tipo), allí me hizo subir a un segundo piso y me dijo que me quitara la ropa y me quedara en ropa interior, empezó a disimular preguntándome datos míos y tomándome fotos, desde siempre sentí su mirada morbosa y sentía asco, cuando empezó a “tomarme las medidas” comenzó a tocarme en mis partes íntimas, yo nunca había vivido algo esto y simplemente me quedé quieto por miedo a que fuera a hacerme algo, reaccioné e inmediatamente le dije que me iba a ir, que ya sabía cuáles eran sus intenciones, el tipo me agarró fuerte y empezamos a forcejear, finalmente me encerró en un baño y me obligó a hacerle sexo oral O si no, no me dejaba ir, yo en mi inocencia, en mi susto y en el ataque nervioso que estaba sufriendo no podía responder muy bien con mi fuerza, yo empecé a gritar y el tipo se asustó y me dejó salir, inmediatamente tome mi ropa y mis cosas y le like que me abriera la puerta ( porque le ponía llave) y salí corriendo de allí. Tiempo después les conté a mis amigos y me dijeron que a muchas personas les había pasado lo mismo con el mismo tipo.

----------------------------------

2. MIGUEL JONS

Cuando yo tenía más o menos 14 años un fotógrafo que tenía una agencia de modelos en Canadá me propuso ser su modelo y él mi manager. Por cuestiones de distancia él no me podía conseguir trabajo desde allá directamente entonces un día me dijo que me iba a recomendar a una agencia de modelos que se iba a encargar de mí acá en Medellín. Esa agencia fue Be Models. Yo realmente en ese tiempo no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo del modelaje; efectivamente fui a la agencia de Alexander, fui con mi mamá. La agencia tiene un segundo piso, resulta que el pervertido ese sé las ingenió para que mi mamá se quedara abajo y él me subió para arriba en una especie de oficina. Siendo menor de edad me dijo que me quitara toda la ropa y me quedara en bóxer, pensé que era protocolo y lo hice. Supe que algo andaba mal cuando me comenzó a decir que yo tenía unos glúteos muy parados y grandes para ser tan delgado; a lo que él sin permiso morbosamente...

Me dijo que debía tonificar más las piernas y también las tocó sin consentimiento; yo me puse muy nervioso porque primeramente nunca había estado desnudo frente a nadie y segundo porque me tocaba de una manera que para mí ya no era normal o “de protocolo”. También me dijo que me pusiera una ropa interior que él estaba a punto de lanzar al marcado, yo me vi en la obligación de ponérmela, eran unas tangas asquerosas que prácticamente que se me salían mis partes íntimas por los lados, yo retenía las lágrimas, pero no era capaz de dejar de temblar lo cual él lo notó, comenzó a decirme que me relajara que nada iba a pasar sin que yo quisiera y que yo podía ser un modelo muy famoso en su agencia pero que yo sabía lo que tenía que hacer. Después de eso me abrazó yo teniendo puesta su ropa interior y mis partes íntimas quedaron rozando su pecho/cuello. (Mi mamá abajo nunca supo lo que sucedió).

----------------------------------

3. JUAN JOSÉ GUERRA

[VIDEO]