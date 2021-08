"Me avergonzaría haber robado $70.000 millones": Gustavo Bolívar sobre sus deudas

El senador de la República Gustavo Bolívar reconoció a través de su cuenta de Twitter que hizo un acuerdo de pago con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por “saldo + intereses” luego de que pagara entre 2017 y 2018 más de $2.000 millones a la Dian.

Este jueves 26 de agosto, el escritor volvió a mencionar en su cuenta de Twitter el polémico tema, asegurando que obtuvo el dinero para cancelar parte de su deuda con la Dian gracias al trabajo que realizó como guionista en la producción de RCN, 'El Capo'.

"No tengo dinero en paraísos fiscales. No he contratado con el Estado ni directamente ni con testaferros. No tengo una sola cuota burocrática en toda Colombia. Ni siquiera en las alcaldías y gob de los amigos q las han ganado. No dejo q mis hijos tengan privilegios del Estado", expresó en su cuenta.

Le puede interesar: Por ahora, Petro no hará el debate con Robledo sobre la transición energética

Además, aseguró que no se sentía avergonzado por su deuda, al contrario, se sentiría apenado si su nombre hubiese sido vinculado con algún escándalo de corrupción en Colombia.

"No me avergüenza estar endeudado. El 95% de los colombianos lo está. Me avergonzaría asesinar 6.402 inocentes, robar 70 mil millones, dar carne de caballo a los niños, recibir plata de narcos en campaña, robar tierras, declarar renta en $0, golpear o violar mujeres; venderme!", manifestó.

Lea aquí: Petro sale en defensa de Gustavo Bolívar tras denuncias de Bruno Díaz

El 25 de agosto, en sus redes sociales aseguró que en el 2017 pagó impuestos a la Dian por “$1.300 millones en renta + 400 de intereses + 200 de patrimonio”.

Asimismo, destacó que en el 2018 declaró $1.720 millones, de los cuales abonó $1.000 millones.

“Ingresos del Capo de años pasados, los están pagando este año y los debo declarar en 2022. Con ese dinero respaldé acuerdo a la Dian”, mencionó.

Por otro lado, Bolívar aseguró que están utilizando información “reservada” para atacarlo, esta vez a través de sus impuestos.

6-Ingresos del Capo de años pasados, los están pagando este año y los debo declarar en 2022. Con ese dinero respaldé acuerdo a la DIAN.

7-Pago 4.000 millones en 2 años y me esculcan a fondo. A quienes pagan $0 campantes.

8-Usan información reservada. Bueno abrir esa puerta. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 25, 2021

Esta nueva polémica se suma a la que sacudió en su momento al congresista cuando el actor Bruno Díaz lo señaló de deberle una importante suma de dinero a su hijo fallecido.