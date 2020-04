"Me disculpo, pero antes fui muy amable con la Policía": Mujer que insultó a uniformados

Se trata de María Victoria, una ciudadana colombiana que se volvió viral por unos videos que circularon en redes sociales de ella agrediendo verbalmente a uniformados de la Policía durante la cuarentena. En Sigue La W, María Victoria explicó los hechos.

Según su testimonio, la Policía la detuvo para preguntarle por qué estaba en la calle. A esto, “respondí que estaba comprando cosas y me pidieron mi cédula”, pero, en el proceso, aseguró que la Policía “violó” sus derechos. “Me dijeron que estaban grabando pero que no iban a publicar”.

“Estaba comprando mercado para la casa. Cuando uno entra al D1, por lo general no encuentra canastas y coge las cosas con la mano. Metí algunos productos en mi cartera para pagarlos después”, explicó. Sin embargo, hubo productos que no logró sacar. El personal del mercado le pidió su cédula y llamaron a la Policía y a su hermano debido a los productos que no pagó. “Jamás saqué las cosas del supermercado, simplemente se me olvidó pagarlas”, justificó.

En todo este proceso, María Victoria dijo que no le devolvieron su cédula. “Entré en pánico”, confesó. “Me devolví furiosa, entré en rabia extrema. Cuando fueron a devolverme la cédula, me dijeron que estaba violando las leyes de confinamiento y que iban a ponerme un comparendo”.

“Quiero disculparme con la policía y la nación por haber salido a comprar comida y haber violado las leyes del confinamiento, pero no fue leal el hecho de que me hayan grabado y que hayan sacado el video”, comentó, añadiendo que la despidieron de su trabajo por el video y que “antes fui amable con ellos (la Policía)”.