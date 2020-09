Mindefensa responde a Senado por solicitud de rectificación a presencia de tropas de USA

Luego que el expresidente del Senado, Lidió García, realizará una solicitud de retractación al ministro de la Defensa por supuestamente haber indicado que el Congreso había dado autorización de la presencia de tropas extranjeras en Colombia el jefe de la cartera respondió

Indicó que se dieron todas las declaraciones respectivas frente al reinicio de las operaciones, luego que 69 congresistas enviaran una misiva al presidente de la República informando la necesidad de continuar con las actividades de asesoramiento por parte de tropas estadounidenses en nuestro país

Aclara que ante la solicitud del Senador Lidió García, no rectificara pues lo que se pide rectificar no se ha dicho según a la opinión pública. Manifiesta que la presencia de la Brigada SFAB es cooperación y no tránsito de tropas, por lo que no se necesita autorización del Senado.

Reitera que se realizó el control político correspondiente y con la presencia del ministro de la Defensa

Indica, además, el Ministerio que el presidente de la República Iván Duque autorizó las actividades de la Brigada SFAB conforme a sus atribuciones constitucionales, esto tras cumplir con decisión de Tribunal de Cundinamarca, para seguir fortaleciendo capacidades para combatir el narcotráfico que es el principal responsable de asesinar a líderes sociales y financiar masacres en el país

