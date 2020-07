Minsalud no recomienda el uso de la Ivermectina como tratamiento para covid-19

Ministerio de Salud, INVIMA y el Instituto de la Asociación Colombiana de Infectología anuncian que no recomiendan el uso de Ivermectina como tratamiento para la covid-19, salvo cuando se use dentro de un estudio clínico que haya sido aprobado por el Instituto de Vigilancia.

“La ivermectina tiene un uso definido en el país y está disponible tanto en el ámbito ambulatorio como en el hospitalario. Este medicamento fue sometido a unos análisis donde se pudo demostrar inhibición en la reproducción del virus, pero en ambientes no humanos, y no hay hasta el momento ninguna prueba científica de un efecto sobre el covid-19. Por lo anterior, el Gobierno Nacional no recomienda su uso”. Explicó el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso.

El comunicado del gobierno cita los argumentos de la Organización Panamericana de la Salud que advierte que los resultados de la eficacia de la ivermectina “no son suficientes para indicar que será beneficiosa desde el punto de vista clínico para reducir la carga viral en pacientes con covid-19”.

Adicionalmente la Organización Mundial de la Salud excluyó explícitamente la ivermectina del estudio Solidaridad porque no existe evidencia sobre su potencial uso.