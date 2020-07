Molestia en el uribismo con la senadora Amanda Rocío González por desconocer acuerdo

Hay molestia en el partido de gobierno con la senadora Amanda Rocío González por ir en contravía de la decisión de su partido de llevar a la senadora Ruby Chagui a la Presidencia de la Comisión Sexta.

La congresista del Casanare fue elegida por la mayoría de la Comisión, pese a la decisión del Partido de darle su apoyo a Chagui, quien es una de las parlamentarias más cercanas al expresidente Álvaro Uribe.

La molestia de la Colectividad se vio reflejada en una intervención de la senadora María del Rosario Guerra quien, durante una sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial también cuestionó a congresistas de otros partidos de no apoyar la aspiración de Chagui.

"No solo Amanda sino también les quiero decir, me da pena, pero el senador Serpa y el senador Zabaraín, los dos (...) simple y llanamente para afectar al Partido, desconocieron totalmente. Esa es una falta grave y los invito a que en sus partidos lo digan. Qué tal que nosotros saliéramos a que no votábamos por Arturo Char o no votábamos por Jaime Durán", señaló la congresista.

El Centro Democrático envió una carta a la Comisión Sexta manifestando su decisión de postular a Chagui a la Presidencia a la Comisión Sexta; sin embargo, el nombre de la senadora González fue presentado por congresistas de otros partidos y se impuso por 8 votos a 4.

Las actuaciones de González activaron a la Comisión de Ética del Centro Democrático, que podría tomar medidas contra la congresista.