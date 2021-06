Mujeres pobres tienen dificultades para comprar productos de higiene femenina

En entrevista con Sigue La W, Isis Tijaro, fundadora y directora del colectivo Derechos Menstruales Colombia, afirmó que la inclusión por parte del DANE a las preguntas sobre la menstruación dentro de su encuesta en Pulso Social es un “importante” paso, debido a que “visibiliza el hecho que los derechos menstruales existen y que son una línea distinta a derechos sexuales y reproductivos”, además de ser “la primera vez en la historia” que se hacen estas preguntas.

Si bien esta encuesta incluye 23 ciudades “nos queda la pregunta de la ruralidad, las mujeres habitantes en calle, las actividades sexuales pagas o en el marco del conflicto armado”, indicó Tijaro. “El DANE revela que sí hay dificultades económicas y las mujeres deben resolver estas necesidades”. Además, aclaró que “tener que elegir dentro de la economía familiar o personal es una restricción. Hay muchos productos para manejar la menstruación. El uso de la copa menstrual no lo podemos romantizar porque no todas las personas tienen agua potable y limpia para poder esterilizar la copa”.

Uno de los puntos clave, según dijo la fundadora y directora del colectivo Derechos Menstruales Colombia, es “reconocer el derecho a elegir. Muchos productos no son cómodos para algunas mujeres” o simplemente no pueden usarlos, ya sea por alergias u otros inconvenientes. “En algunos países hay entrega gratuita de productos, a estudiantes sobre todo. No podemos cerrar la agenda por los derechos menstruales” a esta solución, “es un error”. “Es una agenda más amplia que tiene que ver con salud menstrual, derecho al trabajo, a la educación menstrual. Históricamente no hemos contado con esa información”, argumentó.

Por primera vez, el DANE incluyó en su encuesta Pulso Social datos estadísticos sobre la menstruación para conocer si la discriminación y la falta de acceso a elementos higiénicos se constituyen como obstáculos para el bienestar de las mujeres, y el acceso igualitario a trabajo y estudio.

Según la entidad, la situación de pandemia puede haber causado interrupciones en el acceso de los hogares a elementos para la higiene menstrual y a métodos anticonceptivos por diversos motivos, especialmente en la población en condición de pobreza.

En la encuesta se encontró que cerca de 62 mil mujeres en hogares pobres de las principales ciudades del país usaron telas o trapos, ropa vieja, calcetines, papel higiénico o servilletas durante su periodo menstrual, pero además 24 mil mujeres no usaron ningún elemento.

El estudio también recoge otros elementos que evidencian, por ejemplo, si el periodo menstrual obligó a las mujeres a suspender sus actividades laborales o de estudio, si hay dificultades para acceder a baños privados para cambiar los elementos de higiene, entre otras cosas.