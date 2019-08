Necesitamos ayuda internacional para capturar a criminales bajo protección de Maduro:Uribe

En diálogo con periodistas en el departamento de Santander, el expresidente y actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez se pronunció tras el anuncio de los exlíderes guerrilleros Jesús Santrich, Iván Márquez, y el paisa, de retomar la vía armada.

Uribe dijo que se necesita autoridad, recuperar la economía y la política social ya que la impunidad total genera mal ejemplo para el país.

Aceptó que Colombia necesita ayuda internacional ya que los "criminales" estarían bajo protección de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

"Porsupuesto, el terrorismo y narcotráfico son crimenes internacionales, una democracia como la colombiana merece una ayuda internacional para derrotar y capturar esos bandidos en donde estén".

Dijo que, "necesitamos toda la ayuda internacional, denunciar ante el mundo que están protegidos ante Maduro, hacen parte de los cuerpos criminales que apoyan a Maduro, qué hacer con el acuerdo?, reformarlo, derogar la Jep, bajar el acuerdo de la Constitución".

Aseveró que el presidente Iván Duque no pudo extraditar a Santrich, ya que Juan Manuel Santos dejó a los miembros de las FARC protegidos.

"Ha habido un indulto con un alto costo institucional, se deben bajar los acuerdos de la Constitución, hay que buscar qué se va a hacer con la Jep. Los guerrilleros de base no necesitaban de ese acuerdo para acogerlos", dijo.

En cuanto a que sí el Gobierno no les ha cumplido con el acuerdo de paz , el expresidente, dijo que, "los miembros de las Farc no han entregado los bienes, no han reparado las víctimas, no han entregado a los niños".

Puntualizó que, "hay que recordarle al mundo que Iván Márquez incurrió en narcotráfico, luego de haber firmado el acuerdo, les perdonaron todo, sin embargo, reincidieron, Santos engañó a la comunidad internacional, esto es un asalto a la constitución, un indulto", precisó.

