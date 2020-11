"Néstor Humberto Martínez hizo todo lo posible para destruir el proceso de paz": Barreras

Redacción: Federico Gómez

En la comisión primera del Senado de la República, el senador Gustavo Petro acusó al exjefe del ente acusador de “chuzar” a los entonces miembros del equipo negociar del gobierno.

Según el legislador, Jesús Santrich fue víctima de una operación de entrampamiento orquestada por Martínez y la DEA. Petro hizo un análisis gráfico detallado del video que inculpaba al guerrillero y afirmó que la Fiscalía de Martínez lo habría manipulado para involucrar a Santrich en hecho de narcotráfico y expulsarlo del proceso.

El senador Iván Cepeda afirmó que el exfiscal “nunca informó al presidente Juan Manuel Santos que se estaban ejecutando operaciones de la DEA y la Fiscalía que iban a afectar el proceso de paz”. Agregó que Martínez “prefirió reunirse con agentes extranjeros e informales para informarles de las operaciones encubiertas”.

Por su parte, el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, acusó a Martínez de incurrir en contradicciones a la hora de explicar si la Fiscalía había o no adelantado la operación de entrega controlada de la coca. Así mismo, sostuvo que las actuaciones del exfuncionario terminaron propiciando el crecimiento de las disidencias de las Farc.

Finalmente, el senador Roy Barreras, del Partido de La U, afirmó que, si bien Santrich era un delincuente, este delito del que se le acusa era un invento del entonces fiscal general de la Nación. “A mí no me sorprende que Santrich haya cometido todos los delitos del código penal en época de guerra, y deberá responderle a las víctimas. Pero este no lo cometió. Es un falso delito y hubo un agente provocador”.

Martínez, por su parte, se defiende diciendo que nunca hubo una operación de entrampamiento, que siempre estuvo a disposición de la JEP para colaborar, y que el gobierno del entonces presidente Santos siempre estuvo al tanto de sus movimientos. Martínez negó tajantemente la acusación de las presuntas “chuzadas” de la Fiscalía y dijo que solo envió a la JEP 12 de los 24.000 audios porque en estos se involucraba a Jesus Santrich. Sostiene que los demás no fueron enviados porque hacían referencia a Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, y no al exmiembro del equipo negociador de las Farc.