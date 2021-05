No es burocracia, es necesidad: Contralor sobre proyecto que radicó en el Congreso

El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, defendió este jueves la iniciativa que radicó en el Congreso el pasado 27 de abril y con la que pide aumentar en 0.5% los aportes de las alcaldía y gobernaciones a los entes de control territorial, para su fortalecimiento. Algo que costaría anualmente unos $250 mil millones y que sería para más burocracia en los territorios.

Según Córdoba, más que burocracia la iniciativa busca abrir espacios para contratar a profesionales de otras disciplinas que entrarían a fortalecer el control que adelanta el ente fiscal en las regiones.

“Estamos hablando de que nosotros necesitamos más ingenieros civiles para que vigilen qué fue lo que se robaron, necesitamos ingenieros para que digan cuánto cuestan las vías. Yo no soy médico y los necesitamos para que digan cuál es la infraestructura médica que se necesita”, señaló Córdoba.

El contralor detalló además que “antes la Contraloría General de la República no tenía una contraloría delegada para la salud, hoy la tiene y por eso podemos estar dándole prioridad y efectividad a un tema que es la salud, eso no es burocracia. Antes no teníamos un solo médico en la Contraloría General, hoy tenemos un equipo de médicos, eso no es burocracia, eso es necesidad”.

El proyecto ha sido cuestionado, porque se conoce justo cuando, parte de la ciudadanía que se manifiesta en las calles pide austeridad en el gasto.

