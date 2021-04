“No es una reforma tributaria”: Iván Duque defiende Ley de Solidaridad Sostenible

Mientras el Ministerio de Hacienda alista el documento de la reforma tributaria que presentará ante el Congreso de la República después de Semana Santa y se han conocido algunos de los puntos clave que traerá consigo, sectores políticos han criticado en La W que el documento haya sido socializado primero con el Consejo Gremial.

Otros, por su parte, han manifestado su preocupación por el impacto que traerá la reforma para varios sectores económicos que aún se encuentran en proceso de reactivación.

En el marco de estos interrogantes, Caracol Radio conversó con el presidente de la República, Iván Duque, quien aseguró que la medida busca aliviar la crisis económica que ha traído al país la pandemia del COVID-19.

Así, el mandatario aseguró que ninguna medida de carácter tributario que se adopte entrará en vigencia en 2021, pues todas están previstas para 2022: “Esta no es una reforma tributaria, se trata de una financiación al país por lo que ha sido la pandemia (y) las consecuencias económicas que ha traído”.

El mandatario también advirtió que en 2022 podría haber una crisis mundial de la deuda, por lo que se busca que Colombia tenga una buena solvencia económica ante una eventual competencia.

------------------------------

TERCER PICO DE LA PANDEMIA

Por otra parte, el presidente también advirtió sobre la llegada de un tercer pico del COVID-19 al país e insistió en la necesidad de hacer cumplir los protocolos de bioseguridad a pesar de la puesta en marcha del Plan Nacional de Vacunación.

“Hemos alertado sobre la posibilidad de un tercer pico desde hace varias semanas y el mensaje que les damos a los colombianos es mucha protección, no podemos bajar la guardia. La vacunación no significa la victoria frente al virus. Hasta que todos estemos a salvo, no hay nadie a salvo y esto lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud”, explicó en los micrófonos de Caracol.

El presidente recomendó que, en lo que resta de Semana Santa, no se generen aglomeraciones familiares.

------------------------------

CONFLICTO FRONTERIZO CON VENEZUELA

El presidente también expresó preocupación por el conflicto fronterizo entre la Guardia Nacional Venezolana y las disidencias de las Farc.

Duque afirmó que las autoridades han reforzado la seguridad en la zona: “Se han fortalecido los controles en zonas de frontera, lo que buscamos es tomar el control total de la situación”.