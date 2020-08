No estoy en disputas personales con nadie ni atacando a la justicia: Duque sobre Cepeda

El presidente Iván Duque se pronunció sobre las acciones legales que anunció el senador Iván Cepeda en su contra, a raíz de sus pronunciamientos sobre el caso del senador Álvaro Uribe Vélez.



Además, el primer mandatario aclaró que en la reforma a la justicia que quiere impulsar “no hay ningún espíritu revanchista”.

“Yo no estoy en disputas de carácter personal con nadie, yo no estoy atacando a la justicia, a las instituciones. Lo dije desde mi primer pronunciamiento, soy y seré siempre un respetuoso de las instituciones y me corresponde a mí como presidente de la República”, dijo en Radio Nacional de Colombia.



También insistió que, en el marco su derecho a la libertad de expresión, está haciendo un llamado a una reflexión nacional sobre la presunción de inocencia y la defensa en libertad.

A propósito trajo a colación la directiva de la Fiscalía en la que determina que las medidas de aseguramiento deben ser excepcionales.



“Como presidente de la República yo no he lanzado ningún ataque a las cortes, no he invitado a que nadie ataque a las cortes, jamás lo he hecho”, enfatizó