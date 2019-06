No hay estancamiento económico: Duque controvierte a gerente del Banco de la República El mandatario aseguró que las cifras de crecimiento y de confianza inversionista extranjera demuestran que "no hay estancamiento"y que "Colombia no para".

El presidente Iván Duque desestimó las declaraciones del gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, quien aseguró que en el país hay un estancamiento económico. Foto: Presidencia