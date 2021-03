No he sugerido que Policía Nacional deba servir de conductor elegido: Marta Lucía Ramírez La alta funcionaria reconoció que no hay suficientes policías para encargarse del exceso de tragos de los ciudadanos.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez señaló que, como exministra de Defensa, tiene pleno conocimiento de las facultades y capacidades de la Fuerza Pública. Foto: Colprensa / PRESIDENCIA