“No he tenido ninguna relación con Liliana Pardo”: vicepresidenta

Marta Lucía Ramírez se defendió de los señalamientos de Miguel Nule, condenado por el "carrusel de la contratación en Bogotá”, en los que la acusó de recibir dinero de Liliana Pardo, la exdirectora del IDU que también está implicada en ese escándalo de corrupción.

“Por fortuna puedo decir con total claridad: no conozco a la doctora Liliana, no he tenido jamás ninguna relación con ella ni de trabajo, ni de negocios, ni de amistad y jamás en mi vida he tenido ningún cuestionamiento ético a diferencia de él”, dijo.

Y luego de que Nule la calificara de “corrupta y mentirosa”, en diálogo con La W, la vicepresidenta respondió que el país lo conoce a él como un “delincuente”.

“Y a mí me conoce como una mujer que le ha trabajado siempre con un servicio dedicado a Colombia”, agregó.