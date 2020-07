No tengo deudas pendientes ni nada de qué arrepentirme: Arturo Char

En días pasado, la bancada de la Alianza Verde anunció la candidatura de Iván Marulanda a la presidencia del Senado, con el propósito de enfrentarlo contra Arturo Char, de Cambio Radical.

Sin embargo, a pesar de haber sido llamado a declarar ante la Corte Suprema de Justicia luego de las denuncias de la exsenadora Aida Merlano, Char es considerado como el aspirante más seguro a quedar como presidente del Congreso de la República el próximo 20 de julio.

En diálogo con La W, Char se refirió a la candidatura emergente de Marulanda: “Es un hombre decente, inteligente y serio. Siempre lo he visto como un hombre muy sensato (…) me parece que la aspiración es válida. Sin embargo, en el Congreso hay unos acuerdos que no solo se limitan a lo que son las dignidades que se van a elegir (el 20 de julio)”.

De esta manera, Char aseguró que es respetuoso de las aspiraciones de Marulanda: “Apunta a ser garantista, aunque yo tengo claro que voy a ejercer y hacer valer el estatuto de la oposición y el control político”.

Sobre la preocupación por la indagación que cursa en su contra por el capítulo Merlano, vinculado a la corrupción electoral, Char respondió:

“Desde el punto de vista jurídico, es una indagación preliminar en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Está haciendo su trabajo para establecer si hay méritos para abrirme un proceso. En la parte moral me siento tranquilo y confiado de mis actos (…) lo que he aprendido en mi hogar es lo que hago valer diariamente. Siempre he hecho las cosas de la mejor manera posible, queremos trabajar por el progreso del país”.

Así, sobre su relación con la oficina de compra de votos de Merlano, Char insistió en que esta no existe, pues no tuvo relación con ella ni con su campaña.