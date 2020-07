Nombran a Juliana Pungiluppi y a varios políticos en cargos en el exterior

El presidente Iván Duque y la canciller Claudia Blum firmaron 14 decretos en los que nombran a distintas personalidades en cargos provisionales en el exterior.



La exdirectora del ICBF, Juliana Pungiluppi, fue nombrada como Consejera de Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Auckland, Nueva Zelanda, y ejercerá funciones de Cónsul General.

La periodista María Angélica Uscátegui, hija del general (r) Jaime Uscátegui, condenado por la masacre de Mapiripán, fue designada como Primera Secretaria de Relaciones Exteriores en la Embajada en España.



Sara María Bastidas Paredes, profesional en gobierno e hija del ex consejero de Estado Hugo Bastidas, fue nombrada como Primera Secretaria de Relaciones Exteriores en la Embajada de Colombia en El Salvador.



El exrepresentante a la Cámara del Centro Democrático y ex asesor del Senado, Marcos Yohan Díaz Barrera, será Primer Secretario de Relaciones Exteriores en la Embajada en Paraguay.

Claudia Milena Vaca Murcia, exgerente de la Lotería de Bogotá, fue nombrada en el cargo de Primera Secretaria de Relaciones Exteriores, en la Embajada de Colombia en Kenia.



El ex secretario general del Concejo de Medellín y exasesor del Senado y la Contraloría, Rubén Ramiro Estrada Sierra, fue designado en el cargo de Consejero de Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Guadalajara, Mexico.



Ana Iragorri Múnera, hija del periodista Juan Carlos Iragorri, fue nombrada como Tercera Secretaria de Relaciones Exteriores en la Embajada en Portugal.



El ex candidato a la Cámara del Centro Democrático, exalcalde y exconcejal de Chigorodó, Amador Caicedo Mena, fue designado como Primer Secretario de Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Puerto Obaldía, Panamá. Además ejercerán las funciones de Cónsul.



Juan Carlos Carrillo Saltaren, ex director del Sistema Nacional Ambiental, trabajará como Primer Secretario de Relaciones Exteriores en el Consulado en Tabatinga, Brasil.

Jorge Miguel de Jesús Alvarado Eljach fue nombrado como Primer Secretario de Relaciones Exteriores en Las Palmas de Gran Canaria, en España.



Luis Jorge Roa Corredor fue nombrado como Primer Secretario de Relaciones Exteriores en la Embajada de Colombia en China.



Juan David Saénz Henao fue nombrado Tercer Secretario de Relaciones Exteriores en la Misión Permanente de Colombia ante la OCDE, con sede en París.



Catalina Barreiro Jaramillo, exfuncionaria del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fue nombrada como Primera Secretaria de Relaciones Exteriores en la Embajada de Colombia en Noruega.



Y Rodrigo Alberto Villegas Rivillas fue designado como Consejero de Relaciones Exteriores en la Embajada de Colombia en Canadá.