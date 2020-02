Nueva demanda a la Ley de Financiamiento llega a la Corte

El senador Jorge Enrique Robledo, junto con la Bancada del Polo Democrático Alternativo en el Congreso, interpuso ante la Corte Constitucional una demanda al artículo 92 de la Ley 2010 de 2019 (Reforma Tributaria). Esta norma establece una tarifa general para el impuesto de renta para todas de personas jurídicas.



Explicó el senador que “es lesivo para una economía con tan marcadas inequidades empresariales como la colombiana, y contrario a la Constitución Política, no brindar mediante la ley tratos diferenciados a empresas que no se encuentran en las mismas condiciones de capacidad para el pago de impuestos. Esto profundiza la desigualdad y es un golpe al desarrollo industrial y empresarial del país”.



El senador reiteró que durante el trámite de las últimas tres reformas tributarias presentó una propuesta para establecer una tarifa de renta diferenciada para personas jurídicas, atendiendo a la capacidad de pago de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Sin embargo, en dichas oportunidades las mayorías del Congreso han legislado a favor de los megapoderosos.



En la Corte Robledo dijo que “para que el país avance se debe proteger la empresa y la creación de riqueza. Para ello, le hemos solicitado a la Corte Constitucional garantizar el principio de justicia tributaria, que pasa por establecer tarifas progresivas en los impuestos para que paguen más aquellas empresas que más tienen y no al revés, como actualmente sucede”.