ONU condenó el ataque armado a la minga indígena en Cali

Naciones Unidas lamentó el ataque que hombres armados vestidos de civil hicieron en contra de la minga indígena a su llegada a Cali, dejando hasta el momento ocho indígenas heridos.

"Urgimos porque se investigue y sancione el ataque que deja por lo menos ocho indígenas heridos, entre ellos varias mujeres lideresas y defensores", indicó.

En contexto:

Asimismo, la propia representante de la ONU para los derechos humanos en Colombia hizo un llamado a la calma y al respeto a la vida en la ciudad.

"La garantía de los derechos humanos se obtiene a través del diálogo y la no violencia. Urgimos: no más violencia, no más violencia", indicaron.