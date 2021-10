Operación Berlín: mayoría de niños que salieron de las Farc no han recibido ayudas

En La W mostramos el testimonio de uno de los sobrevivientes de los más de 100 niños reclutados por las Farc que se enfrentaron con el Ejército en la cuestionada Operación Berlín.

Accedimos al testimonio de uno de los niños que fueron reclutados por la extinta guerrilla a los 11 años de edad en el departamento del Meta, quien rechaza que las Farc digan en la JEP que no incorporaban menores y que no fusilaran a los desertores.

Vivió en carne propia esa operación, en la cual se ha hablado de abusos y excesos de los soldados contra los niños reclutados que por obvias razones fueron vencidos. Además, a la fecha no ha accedido a ninguna reparación por parte de la Unidad de Víctimas, nunca recibió ayuda del estado de ningún tipo.

Santiago manifestó en La W que “lo que estoy denunciando es algo que ha existido toda la vida, pero no ha sido visible y es el reclutamiento de los niños menores de 15 años. Pero también el abandono estatal del Gobierno, ya que les prometen a los niños de estas filas y cuando salen no les cumplen […] salimos en el 2000 de esta guerrilla y no nos han indemnizado”.

Indicó que “para la guerrilla y para nosotros fue una completa humillación porque a unos les quitaron la vida después de haberse entregado, y a otros los trataron mal. Cuando yo salí, nos dijeron que nos iban a reubicar, nos iban a dar educación, y muchas más, y no nos han cumplido […] A algunos sí los han indemnizado, pero no les dan lo que es sino lo que quieren”.