Pedimos no llamar desaparición de manifestantes con eufemismos: Unidad de Búsqueda

En el marco de la semana contra el detenido desaparecido, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) expresó su preocupación por los manifestantes sobre quienes se desconoce su paradero desde el inicio de las protestas en Colombia.

En relación con ello, la directora de la Unidad, Luz Marina Monzón, pidió a las autoridades no llamar esos sucesos con nombres como "personas no localizadas" u otros "eufemismos". De acuerdo con Monzón eso entorpece la labor de búsqueda porque no permite activar mecanismos urgentes.

"Ni por parte de las autoridades ni por nadie se acuda a eufemismos para nombrar con otro nombre la desaparición de las personas. Porque una persona sobre la que no se conoce su suerte y paradero es una desaparecida de acuerdo al estándar internacional" manifestó la directora del órgano transicional.

Adicionalmente hizo un llamado a que las autoridades competentes entreguen información clara sobre las razones de detención de los manifestantes, su localización y también se permita el ingreso de sus familiares, organizaciones civiles y abogados.

Luz Marina Monzón además alertó sobre la "evidente reproducción" de escenarios que podrían repetir patrones de desaparición acaecidos en el pasado.

"Si no actuamos inmediatamente la historia se va a repetir y en el 2050 podríamos estar buscando a personas que desaparecieron hoy" manifestó.

