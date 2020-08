Piden a Comisión de Expertos Tributarios reconsiderar su participación

Luego de la instalación de la Comisión de Expertos Tributarios, en la que participó Minhacienda y la DIAN, congresistas, académicos, miembros de centros de pensamiento y de observatorios enviaron una carta a los miembros de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios pidiéndoles reconsiderar su participación en la misma debido a que no incluye a ningún representante colombiano por "exclusión deliberada del Gobierno".

Esta Comisión está conformada por cinco extranjeros de gran recorrido y renombre en el sector económico: David Rosenbloom, decano del programa de tributación internacional de New York University (NYU); Brian Arnold, asesor senior de la Fundación de Tributación de Canadá desde hace 10 años; Jefrey Owens, que fue director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE por 12 años; Kent Smetters, economista con doctorado en economía de la Universidad de Harvard; y Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE desde 2012.

La carta señala que no se incluye a “ninguna mujer, ningún académico o académica del ámbito nacional, ni miembros de organizaciones de la sociedad civil colombiana. Este es el caso, a pesar de que existe un numeroso grupo de miembros de los grupos mencionados, que son expertos y expertas trabajando en Colombia y en el exterior, no solo de temas tributarios en general, sino también del sistema tributario colombiano en particular".

Y resalta: "Así pues, les solicitamos que, o bien declinen su participación en esta comisión, o que condicionen esta a la modificación de este proceso, para que sea realmente representativo de la sociedad colombiana en su totalidad”.

Entre otros firman la carta Luis Reyes, director del Observatorio de Política Fiscal de la Universidad Javeriana; Cecilia López, exministra; Jairo Villabona, director del Grupo de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional, los congresistas, Angélica Lozano, Jorge Enrique Robledo, Iván Marulanda y Juan Luis Castro.

También se indica en la misiva que "el populismo es un concepto de definición etérea. Pero ciertamente nos preocupa la forma en que las personas comunes se verán afectadas por la agenda del gobierno para reducir aún más los impuestos sobre el capital, al tiempo que aumentan los impuestos sobre los trabajadores y los consumidores, presentando estas reformas como apolíticas".

Frente a ello, el director de la DIAN, José Andrés Romero, manifestó que "es el Congreso el que propone una Comisión con cinco expertos internacionales y cinco miembros permanentes del Gobierno, que son totalmente técnicos, y entre los que se encuentran los ministros de Agricultura, Comercio y Trabajo, incluyendo a la viceministra de comercio exterior, el viceministro técnico de Hacienda, y yo como director de la DIAN".

Y resaltó: "Tenemos 20 colombianos participando de las mesas de trabajo y discusiones de esa Comisión".

