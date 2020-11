Piden acelerar trámite de proyecto que busca que paramilitares cuenten la verdad en la JEP

El senador del Partido de la U, Roy Barreras pidió agendar el primer debate del proyecto de ley de su autoría con el que se busca que los paramilitares puedan acceder a beneficios, en el marco del sistema Justicia y Paz, si aportan voluntariamente información ante la Jurisdicción Especial de Paz.

La iniciativa establece que si la JEP considera relevante la información, expedirá un certificado con el que el exparamilitar podrá pedir beneficios ante su juez natural.

"No le teman a la verdad. La verdad no es para castigar a nadie. La verdad es para garantizar la no repetición y la reparación de todas las víctimas del conflicto armado", aseguró el senador.

El proyecto deberá ser tramitado en primer debate antes del 20 de junio de 2021 o se archivará por falta de trámite.