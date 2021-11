¿Por qué el CNE no archivó investigación contra el CD por la financiación de 2018?

Hoy se metió “en Kamila de 11 varas” el Centro Democrático porque conocimos algunos motivos del Consejo Nacional Electoral para no archivar su investigación por una presunta financiación irregular en el año 2018.



Uno de ellos tiene que ver con un grupo de ciudadanos particulares que le hizo aportes al partido y todavía no hay certeza de si eran o no funcionarios públicos.



Como los funcionarios del Estado no pueden aportar dinero a las campañas políticas, desde el Consejo Nacional Electoral aseguran que ya le enviaron una solicitud al Departamento Administrativo de la Función Pública para verificar si los aportantes trabajaban en el sector público. Por el momento, la entidad no ha respondido esta petición.

Otra situación que hay que esclarecer involucra a Cine Colombia porque le hizo una millonaria donación al Centro Democrático y, según varios magistrados, con el paso del tiempo esa compañía les ha vendido acciones a empresas extranjeras.



Por eso se deberá verificar si quien domina a Cine Colombia es una empresa nacional o extranjera porque, para varios investigadores, hay ciertas dudas.



Sin embargo, todo esto está sujeto a una investigación y nos cuentan que seguramente la comisión instructora que lleva el caso le pedirá al partido que entregue más información. También se seguirá indagando si algunos de los ingresos a la campaña del Centro Democrático fueron a dar a la campaña del presidente Iván Duque.