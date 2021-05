Primera Línea es típicamente delincuencial, no hay que ser ingenuos: Rafael Guarín

El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, aseguró que la ‘Primera Línea’ es un grupo que pretende legitimar la violencia mostrándose como “una respuesta a la acción del Estado”.

“En realidad es una organización típicamente delincuencial, de violencia, que en algunos casos y en ciertos eventos ha aparecido con hombres con armas de fuego disparando a la Policía y atacando la infraestructura”, dijo.

Frente al incendio en el Palacio de Justicia de Tuluá, señaló que es evidente la participación de este grupo, aunque aclaró que no todas las personas que comparten esa consigna son violentas.

“Este no es un tema de mamás, este no es un tema de madres que dejan sus tareas de hogar para defender a sus hijos, en eso no hay que ser ingenuos. Esta es una consigna que detrás tiene unos grupos preparados, organizados, formados, entrenados y financiados para la acción violenta”, señaló.

A propósito, dijo que la ‘Primera Línea’ no es una organización pacífica y que eso es materia de investigación.

Finalmente, aseguró que es evidente que existe un plan, sustentado en pruebas y en inteligencia, que busca generar una crisis de gobernabilidad.