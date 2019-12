¿Pulla de Duque a Vargas Lleras tras reclamos por paternidad de obras?

El presidente Iván Duque desestimó las críticas, como las del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras quien aseguró que las obras de infraestructura que se inaugurarán no tendrán el sello de la actual administración.

Sin mencionarlo directamente, el mandatario aseguró que lo fundamental es terminar las obras.

Le puede interesar: División en Cambio Radical por posible llegada de ese partido al Gobierno

“Si bien es claro hay algunos que se preocupan de quién es el padre de esos proyectos, a mí eso no me preocupa porque yo no me la paso reclamando paternidades. A mí lo que me interesa es que las cosas se hagan bien”, dijo ante el Consejo Nacional de Competitividad e Innovación.

“Lo primero que hay que hacer es concluir lo que se está haciendo y habilitar las nueva líneas de proyectos que serán ofrecidos a los inversionistas extranjeros. Ese camino está trazado”, agregó.