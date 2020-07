¿Qué es la desobediencia civil de la que habla Petro?

Gustavo Petro, excandidato a la presidencia de la República, hizo un llamado a la desobediencia civil en el contexto de la “ilegitimidad”, como afirma Petro, de la elección a Iván Duque, actual presidente de la República. Sigue La W repasó el significado histórico de esta práctica.

Jordi Mir García, profesor en la Universitat Pompeu Franca y experto en movimientos

sociales, se refirió a este mecanismo y dijo que es una forma de hacer evidente los malestares sociales.

"Esto se hace buscando arreglar la sociedad, planteando un debate sobre los que se puede mejorar, no buscando el caos. Las situaciones de desobediencias que son exitosas son aquellas que evidencian algo que no se veía y que gracias a eso es vista por la sociedad, pero no es un mecanismo de caos" dijo.

También mencionó que "existe una lista de derechos que han conseguido, gracias a acciones de desobediencia, plantear malestares que las sociedades no estaban viendo antes".