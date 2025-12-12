Estos son los tres parques más bellos e históricos de Medellín: conecte con su cultura

Para los turistas nacionales y extranjeros, Medellín se ha consolidado como un destino que va mucho más allá de la innovación y los negocios. La “Ciudad de la Eterna Primavera” esconde en su trazado urbano espacios verdes que funcionan para desconectarse del día a día rutinario en la ciudad.

Aspectos como la arquitectura republicana, el arte al aire libre y las tradiciones antioqueñas, son los protagonistas en estos lugares de la ciudad paisa.

Una de las principales dudas de quienes visitan la capital de Antioquia es cómo conectar con la esencia local sin perderse en la inmensidad de la ciudad. Si usted quiere entender el pasado y el presente de la cultura paisa, recorrer sus parques emblemáticos es la mejor ruta.

A continuación, le presentamos los tres espacios imperdibles que narran la historia de Medellín.

¿Cuáles son los parques que no se puede perder en Medellín?

Plaza Botero

Ubicada en pleno centro de la ciudad, esta no es una plaza cualquiera; es el epicentro artístico de Medellín. Este espacio de 7.500 metros cuadrados alberga 23 esculturas monumentales de bronce donadas por el maestro Fernando Botero, uno de los artistas colombianos más reconocidos.

Más allá de la imponencia de las obras, este lugar está rodeado por sitios históricos. Está cerca al Museo de Antioquia (el antiguo Palacio Municipal) y el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, una emblema de la arquitectura que tiene un estilo gótico y tiene diseño similar a un tablero de ajedrez gigante.

Parque de Bolívar

Si la Plaza Botero es el arte, el Parque de Bolívar es la memoria. Inaugurado en 1892, este parque fue durante décadas el centro residencial de numerosas familias adineradas.

Su principal atractivo es la imponente Catedral Basílica Metropolitana, reconocida por ser la iglesia construida en ladrillo cocido más grande del mundo.

Los domingos, este espacio cobra vida con la tradicional “Retreta”, donde la banda sinfónica toca música clásica y folclórica, y se realiza el mercado artesanal de San Alejo.

Jardín Botánico

Si lo que busca es escapar del cemento y sumergirse en un pulmón verde para tomar aire, este es el lugar indicado. Inaugurado originalmente en 1913 bajo el nombre de “Bosque de la Independencia” para conmemorar el centenario de la república, este espacio de 13 hectáreas fue el primer gran centro recreativo de la sociedad antioqueña del siglo XX.

¿Qué recomendaciones debe seguir para aprovechar su recorrido?

Si planea hacer este circuito cultural, las autoridades de turismo recomiendan:

Usar el Metro: Es la forma más eficiente y segura de moverse entre estos puntos, especialmente hacia el centro.

Es la forma más eficiente y segura de moverse entre estos puntos, especialmente hacia el centro. Horarios: Para el Parque de Bolívar y Plaza Botero, se sugiere la visita en horas de la mañana o primeras horas de la tarde para apreciar mejor la arquitectura y evitar aglomeraciones nocturnas.

Para el Parque de Bolívar y Plaza Botero, se sugiere la visita en horas de la mañana o primeras horas de la tarde para apreciar mejor la arquitectura y evitar aglomeraciones nocturnas. Hidratación: Aunque el clima es agradable, las caminatas en el centro requieren protección solar y agua.

Escuche W Radio en vivo aquí: